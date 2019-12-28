Кущенко: Мессина входит в число лучших тренеров за всю историю Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Итальянец Этторе Мессина обладает уникальным опытом побед в Европе и работы с Грегом Поповичем в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и входит в число лучших тренеров за всю историю Единой лиги ВТБ. Такое мнение ТАСС высказал президент турнира Сергей Кущенко.

Ранее Кущенко вручил Мессине приз за включение в Зал славы Единой лиги ВТБ.

"Мессина обладает уникальным опытом. Он побеждал в Европе, долгое время был ассистентом лучшего тренера НБА Поповича, - сказал Кущенко. - И для Единой лиги ВТБ, и вообще любой лиги, приглашение такого тренера повышает авторитет, значимость. Безусловно, он входил в число лучших тренеров, когда-либо работавших у нас".

Единая лига ВТБ в начале года представила Зал славы, в который вошли семь игроков и три тренера, включая Мессину.

"Вспоминаю, как в 2014 году ЦСКА "горел" "Локомотиву" 0-2 в полуфинале Единой лиги ВТБ, команда проиграла в "Финале четырех" Евролиги, и в клубе была сложная ситуация, но Этторе сумел спасти сезон", - добавил Кущенко.

Мессина, который работал в ЦСКА с 2012 по 2014 год, дважды выиграл чемпионат Единой лиги ВТБ, он является одним из двух тренеров в истории лиги (наряду с Димитрисом Итудисом), имеющим более 80% побед при свыше 50 проведенных матчей.