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Чемпионат России по фигурному катанию

Тутберидзе прервала пресс-конференцию Щербаковой, Косторной и Трусовой ради фотографии

Через 15 минут фигуристки вернулись обратно

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Тренер фигуристок Анны Щербаковой, Алены Косторной и Александры Трусовой Этери Тутберидзе прервала их пресс-конференцию после выступления на чемпионате России ради совместной фотографии.

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В субботу фигуристки представили произвольную программу на первенстве страны в Красноярске. Чемпионкой России стала Щербакова, второе место заняла Косторная, третье - Трусова.

Тутберидзе во время пресс-конференции попросила журналистов ненадолго отпустить спортсменок ради совместной фотографии, сказав, что у нее скоро самолет. Через 15 минут фигуристки вернулись обратно.

В воскресенье на чемпионате России состоятся показательные выступления.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
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