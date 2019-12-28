Тутберидзе прервала пресс-конференцию Щербаковой, Косторной и Трусовой ради фотографии

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Тренер фигуристок Анны Щербаковой, Алены Косторной и Александры Трусовой Этери Тутберидзе прервала их пресс-конференцию после выступления на чемпионате России ради совместной фотографии.
В субботу фигуристки представили произвольную программу на первенстве страны в Красноярске. Чемпионкой России стала Щербакова, второе место заняла Косторная, третье - Трусова.
Тутберидзе во время пресс-конференции попросила журналистов ненадолго отпустить спортсменок ради совместной фотографии, сказав, что у нее скоро самолет. Через 15 минут фигуристки вернулись обратно.
В воскресенье на чемпионате России состоятся показательные выступления.