Филатов: российские шахматисты оказали достойное сопротивление Карлсену на ЧМ по рапиду

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские шахматисты оказали достойное сопротивление Магнусу Карлсену на прошедшем в Москве чемпионате мира по рапиду (быстрым шахматам). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Чемпион мира по классическим шахматам норвежец Карлсен в третий раз выиграл мировое первенство по рапиду. По итогам 15 туров Карлсен набрал 11,5 очка. На одно очко отстали иранец Алиреза Фируджа, американец Хикару Накамура и россиянин Владислав Артемьев.

"Карлсен - великий шахматист, мы поздравляем его с победой. Наши ребята старались, сражались достойно, но Магнус - это Магнус. Карлсен в эти дни живет под крышей "Лужников", - сказал Филатов.

В воскресенье в Москве стартует чемпионат мира по блицу, который завершится в понедельник.