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Зимние олимпийские виды спорта

Горшков: состав сборной РФ на ЧЕ по фигурному катанию сформирован по спортивному принципу

Чемпионат Европы пройдет в австрийском Граце с 20 по 26 января
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Сергей Карпухин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что состав сборной России на чемпионат Европы 2020 года сформирован в соответствии со спортивным принципом. Комментарий Горшкова приводит пресс-служба ФФККР.

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По итогам чемпионата России в Красноярске, который был отборочным турниром к чемпионату Европы, в состав сборной России вошли спортсмены, занявшие первые два места в каждой из дисциплин. Тренерский совет на заседании принял решение включить в окончательную заявку национальной команды фигуристов, занявших третьи места.

"Состав сборной России сформирован четко по спортивному принципу по результатам чемпионата России в Красноярске", - сказал Горшков.

Чемпионат Европы пройдет в австрийском Граце с 20 по 26 января.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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