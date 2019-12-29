Bellator готова начать переговоры о поединке за пояс чемпиона с участием Емельяненко

САЙТАМА /Япония/, 29 декабря. /ТАСС/. Организация Bellator начнет переговоры о поединке за чемпионский пояс с участием российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко в случае, если он этого захочет. Об этом журналистам сообщил президент Bellator Скотт Кокер.

В воскресенье Емельяненко победил американца Куинтона Джексона нокаутом в первом раунде на турнире Bellator в японской Сайтаме. Россиянин одержал третью победу в последних четырех поединках.

"Федор выглядел невероятно, конечно. Его просто невозможно было остановить. Думаю, что Джексон еще как почувствовал его удары. А бой был остановлен верно", - сказал Кокер.

"Конечно, мы начнем переговоры, если Федор скажет, что хотел бы драться за чемпионский титул Bellator. Но надо понять, хочет ли он этого", - добавил глава Bellator.

"Мы еще посмотрим насчет конкретной даты следующего боя, подождем восстановления Федора. Но чего я бы точно хотел, чтобы Федор поставил хорошую точку в карьере боем в Москве", - заключил Кокер.

Емельяненко проведет еще два боя, после чего завершит карьеру. Предполагается, что следующий поединок россиянина пройдет летом 2020 года в Европе, а последний в карьере - в Москве в конце 2020 года или начале 2021-го. Всего на счету 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в активе 41-летнего американца теперь 38 побед и 14 поражений.