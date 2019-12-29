Ларионов: исход матча Россия - США наверняка определит победителя группы на молодежном ЧМ

ОСТРАВА /Чехия/, 29 декабря. /ТАСС/. Результат матча третьего тура группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и США, скорее всего, определит победителя группы В. Такое мнение журналистам высказал помощник главного тренера молодежной сборной России Игорь Ларионов.

Встреча состоится в воскресенье и начнется в 21:00 мск. Россияне в субботу обыграли команду Канады со счетом 6:0.

"У сборной США очень хорошая команда, я их видел много раз. Они тренировались и работали под Детройтом, для меня было приятно наблюдать за ростом этих игроков. Они активно играют в атаке, мобильны и хорошо двигают шайбу, в этом смысле будет тяжелейший матч, который, скорее всего, решит судьбу первого места в группе", - отметил Ларионов.

В заключительном матче группового этапа сборная России 31 декабря сыграет с немцами. "Мы не сбрасываем со счетов и немцев, я не скажу, что кто-то сильнее, кто-то слабее. Ребята еще не совсем психологически устойчивы. Американцы понимают, что для них это тоже принципиальный матч, как и для нас", - сказал Ларионов.

В группе В выступают сборные России, Германии, Канады США и Чехии. После двух туров все команды имеют по три очка. Россияне занимают первое место по дополнительным показателям.