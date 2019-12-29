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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Калиев: американские хоккеисты должны играть жестко в матче молодежного ЧМ с россиянами

Нападающий сборной США отметил, что его команда должна показать весь свой потенциал в матче с россиянами

ОСТРАВА /Чехия/, 29 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной США должны сыграть максимально сильно и жестко в матче третьего тура группового этапа молодежного чемпионата мира с командой России. Об этом журналистам рассказал нападающий американской команды Артур Калиев.

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Встреча состоится в воскресенье и начнется в 21:00 мск.

"Нам нужно показать все, на что способны, играть так сильно, как можем. Мы будем стараться всей командой играть в полную силу, понимаем, что это, возможно, матч за первое место в группе. Мы должны играть жестко и никогда не сдаваться", - отметил Калиев.

Калиев родился в Ташкенте, но в раннем возрасте переехал в США. "Я всегда мечтал играть за сборную США. Хотел попасть в эту команду и смотрел молодежные чемпионаты мира каждый год. Пытаюсь каждую смену здесь играть как можно лучше", - сказал Калиев.

В субботу сборная России со счетом 6:0 разгромила канадцев. "Я вчера не смотрел игру. Не знаю, насколько удивителен результат", - заключил Калиев.

В группе В, в которой помимо сборных России, Канады и США выступают команды Чехии и Германии, после двух туров все сборные имеют по три очка. Россияне занимают первое место по дополнительным показателям.

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