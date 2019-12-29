Император зафиксировал статус. Емельяненко нокаутировал Джексона в Японии

САЙТАМА /Япония/, 29 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке турнира Bellator в Японии, нокаутировав соперника уже в первом раунде. Этот бой стал заключительным для россиянина в Японии. О популярности поединка говорило и то, что именно в Японии Емельяненко получил прозвище Последний Император. А его приезда в отель, где он остановился, ждало несколько десятков местных болельщиков. Было понятно, что львиную долю поддержки во время боя в Сайтаме получит именно Емельяненко.

На традиционном взвешивании перед поединком Джексон оказался тяжелее Емельяненко на 11 кг, вес американца составил 120 кг, Емельяненко - 109 кг. В итоге вес и стал основным преимуществом Емельяненко, который оказался легче и быстрее своего оппонента. Именно скорость и быстрота передвижения позволили россиянину нанести разящий правый прямой удар в челюсть соперника в первом раунде. После удара Джексон рухнул лицом вниз и простучал в знак нежелания продолжения борьбы. Емельяненко в процессе боя получил травму ноги, а американский боец обратился к медикам после поединка. Победа для дочери Сразу после завершения поединка Емельяненко сообщил, что до конца карьеры уже не будет проводить боев в Японии. Свою победу над Джексоном он посвятил дочери Василисе, отмечавшей 12-й день рождения. "Мы еще посмотрим насчет конкретной даты следующего боя, подождем восстановления Федора. Но чего я бы точно хотел, чтобы Федор поставил хорошую точку в карьере боем в Москве", - сказал журналистам президент Bellator Скотт Кокер. Сам Емельяненко отметил, что пока нет точной даты и места его следующего поединка. Планируется, что следующий бой может пройти в Европе летом 2020 года. "Пока даты и места следующего боя нет. Сейчас я хочу вернуться к семье, восстановиться, отдохнуть", - сказал 43-летний российский боец. "Федор еще может" Как заявил ТАСС после поединка тренер россиянина Питер Тайссе, Емельяненко полностью выполнил тактику на бой. "Он полностью выполнил план на бой. Федор был очень быстр, невероятно быстр. И его очень сильный и быстрый удар решил исход боя. Он все еще может выступать на самом высоком уровне", - сказал Тайссе.

На эту тему Bellator готова начать переговоры о поединке за пояс чемпиона с участием Емельяненко