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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Трехкратная чемпионка мира Ласицкене отказалась встречаться с руководством ВФЛА

В понедельник руководство ВФЛА выступило с предложением провести рабочую встречу с членами комиссии спортсменов 10 января
Мария Ласицкене Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 30 декабря. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не намерена участвовать во встрече с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом спортсменка написала в своем Instagram.

В воскресенье Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков (бег с барьерами) опубликовали открытое письмо, адресованное к руководству ВФЛА, в котором изложили ключевые вопросы к организации по выходу из кризиса, сложившегося в российской легкой атлетике. В понедельник руководство ВФЛА выступило с предложением провести рабочую встречу с членами комиссии спортсменов 10 января в Москве.

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"Этот якобы ответ ВФЛА - неуважение ко мне, как к спортсмену, - написала Ласицкене. - Лично я встречаться с нынешним руководством ВФЛА не планирую ни 10 января, ни в дальнейшем".

Ласицкене 26 лет, в активе спортсменки три золотые награды летних чемпионатов мира, два золота первенства мира в помещении, золотая и серебряная медали летних чемпионатов Европы, также россиянка одержала две победы на европейских первенствах в помещении. Ласицкене выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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