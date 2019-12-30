Трехкратная чемпионка мира Ласицкене отказалась встречаться с руководством ВФЛА

ТАСС, 30 декабря. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не намерена участвовать во встрече с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом спортсменка написала в своем Instagram.

В воскресенье Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков (бег с барьерами) опубликовали открытое письмо, адресованное к руководству ВФЛА, в котором изложили ключевые вопросы к организации по выходу из кризиса, сложившегося в российской легкой атлетике. В понедельник руководство ВФЛА выступило с предложением провести рабочую встречу с членами комиссии спортсменов 10 января в Москве.