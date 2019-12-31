Третьяк: сборной России для успешной игры в плей-офф МЧМ нужно еще прибавить в дисциплине

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российским хоккеистам нужно играть еще более дисциплинированно, чтобы рассчитывать на успех в плей-офф молодежного чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Во вторник сборная России разгромила команду Германии со счетом 6:1 в заключительном матче группового этапа и вышла в плей-офф турнира. Российские хоккеисты заработали в матче 12 минут штрафа.
"Команда Германии показала себя дисциплинированной, но нам самим надо меньше удаляться. Как показали первые игры, если будем удаляться и не будет дисциплины, мы ничего не выиграем. Только через жесточайшую дисциплину, работоспособность и самопожертвование можно чего-то добиться", - сказал Третьяк.
По мнению Третьяка, в четвертьфинале россиянам в атаке нужно чаще задействовать подключения защитников. "И, конечно, нельзя удаляться, а в равных составах мы не уступим. Ну и от наших вратарей много зависит: если они будут выручать, не будут пропускать легких шайб, то будет успех", - отметил он.
В заключение глава ФХР поздравил любителей хоккея и всех причастных с Новым годом. "Хотел бы поздравить всю хоккейную семью, игроков, тренеров, болельщиков, журналистов, пожелать им здоровья и успехов в новом году", - сказал он.
Матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира с участием сборной России пройдет в Тршинеце 2 января.