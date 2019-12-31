Третьяк: сборной России для успешной игры в плей-офф МЧМ нужно еще прибавить в дисциплине

Во вторник сборная России разгромила команду Германии со счетом 6:1 в заключительном матче группового этапа и вышла в плей-офф турнира. Российские хоккеисты заработали в матче 12 минут штрафа.

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российским хоккеистам нужно играть еще более дисциплинированно, чтобы рассчитывать на успех в плей-офф молодежного чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"Команда Германии показала себя дисциплинированной, но нам самим надо меньше удаляться. Как показали первые игры, если будем удаляться и не будет дисциплины, мы ничего не выиграем. Только через жесточайшую дисциплину, работоспособность и самопожертвование можно чего-то добиться", - сказал Третьяк.

По мнению Третьяка, в четвертьфинале россиянам в атаке нужно чаще задействовать подключения защитников. "И, конечно, нельзя удаляться, а в равных составах мы не уступим. Ну и от наших вратарей много зависит: если они будут выручать, не будут пропускать легких шайб, то будет успех", - отметил он.

В заключение глава ФХР поздравил любителей хоккея и всех причастных с Новым годом. "Хотел бы поздравить всю хоккейную семью, игроков, тренеров, болельщиков, журналистов, пожелать им здоровья и успехов в новом году", - сказал он.

Матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира с участием сборной России пройдет в Тршинеце 2 января.