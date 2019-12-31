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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Брагин: хоккеисты сборной России выглядели свежее немцев в матче молодежного ЧМ

По словам тренера, для россиян это уже была игра плей-офф
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин Денис Тырин/ТАСС
Описание
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин
© Денис Тырин/ТАСС

ОСТРАВА /Чехия/, 31 декабря. /ТАСС/. Игроки молодежной сборной России выглядели свежее немцев в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской сборной Валерий Брагин.

Во вторник сборная России переиграла команду Германии со счетом 6:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира и вышла в четвертьфинал турнира. В случае поражения россияне лишались шансов на попадание в плей-офф.

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"Играли качественно, только когда крупный счет стал, стали немножко неправильно играть - очки набирать, голы. Противник играл вчера, а мы отдохнули и просто свежее выглядели. Мы выходили на игру спокойными, вчера провели собрание и объяснили, что все только начинается, просто получилось не четыре игры предварительного этапа, а три, сегодня уже для нас был матч плей-офф", - отметил Брагин.

Российские хоккеисты шесть раз по ходу встречи отправлялись на скамейку штрафников. "Сегодня немножко счет позволял. С другой стороны, в меньшинстве поиграли, неплохо поработали, ничего не пропустили", - сказал Брагин.

Ворота сборной России защищал Ярослав Аскаров. В стартовой игре с чехами (3:4) он пропустил четыре шайбы и был заменен на Амира Мифтахова, который полностью провел встречу с канадцами (6:0) и начал игру с командой США (1:3). После третьей пропущенной шайбы Мифтахова заменил Аскаров. "Будем думать, кто будет играть дальше. У нас есть Николай Хабибулин (тренер вратарей - прим. ТАСС), все решим", - заключил Брагин.

Сборная России проведет свой четвертьфинальный матч в Тршинеце 2 января. Соперник определится позднее.

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