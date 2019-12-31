Брагин: российские хоккеисты будут испытывать дискомфорт в связи с переездом в Тршинец

ОСТРАВА /Чехия/, 31 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею будет испытывать небольшой дискомфорт в связи с переездом из Остравы в Тршинец на четвертьфинальный матч чемпионата мира. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской сборной Валерий Брагин.

Во вторник сборная России переиграла команду Германии со счетом 6:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира и вышла в четвертьфинал турнира. Российские хоккеисты, игравшие на предварительном этапе в Остраве, проведут четвертьфинальную встречу в Тршинеце.

"Конечно, будет немножко некомфортно. Завтра у нас там тренировка, посмотрим обстановку", - сказал Брагин.

Итоговое место сборной России в группе будет зависеть от результата матча между командами Канады и Чехии, который пройдет позднее во вторник. В случае победы сборной Чехии в овертайме или в серии буллитов россияне займут четвертое место и сыграют в 1/4 финала 2 января с победителем группы A командой Швеции, при остальных результатах россияне станут третьими и в первом раунде плей-офф будут играть с победителем матча группы A между сборными Финляндии и Швейцарии.

"На 90 процентов будем играть с финнами. Мы готовимся. Нам нужно правильно подготовиться тактически, все разобрать", - отметил Брагин.