Решающая пора. Молодежная сборная России по хоккею сыграет со швейцарцами в 1/4 финала ЧМ

ТРШИНЕЦ /Чехия/, 2 января. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) в четверг проведет четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Швейцарии. Встреча пройдет на "Верк-Арене" в чешском городе Тршинец и начнется в 14:30 мск.
Традиционно с наступлением Нового года на молодежном чемпионате мира приходит пора матчей на вылет. Проигравший в четвертьфинале уедет домой ни с чем, а победитель будет бороться за награды престижного турнира. Сборная России проводила игры предварительного этапа в Остраве - в группе В команда Валерия Брагина уступила чехам (3:4) и американцам (1:3) и одержала две разгромные победы - над канадцами (6:0) и немцами (6:1). По итогам группового турнира российские хоккеисты заняли третье место, пропустив вперед команды Канады и США, из-за чего четвертьфинальную встречу сыграют в Тршинеце.
Однако на игру российские хоккеисты поедут из Остравы. Расстояние между двумя городами составляет около 50 км. В среду сборная России провела тренировку на льду "Верк-Арены", которая является домашней для финалиста Кубка Шпенглера 2019 года местного "Оцеларжи" и вмещает 5,4 тыс. зрителей. Сама арена внутри напоминает сочинский дворец "Шайба" или арену в Мытищах, где проходили встречи взрослого чемпионата мира 2007 года.
Особенностью арены является близкое расположение трибун к площадке. "Тут очень хорошая арена, мне она больше нравится, чем в Остраве. Трибуны близко ко льду, как в Канаде. Приятно играть в такой обстановке", - сказал нападающий сборной России Егор Соколов, выступающий в одной из трех главных юниорских лиг Канады - Западной хоккейной лиге (WHL).
Тренировались российские хоккеисты в полном составе. Пропустивший заключительный матч группового этапа из-за дисквалификации Никита Ртищев вернулся в тройку к Илье Круглову и Максиму Соркину, а Максим Грошев стал 13-м нападающим. Остальные игроки занимались в тех же сочетаниях, что и в матче с немцами.
Первым из вратарей со льда после занятий ушел Ярослав Аскаров. Как правило, голкипер, который первым покидает площадку на предыгровой тренировке, выходит на матч с первых минут. Однако тренеры сборной России решили не раскрывать фамилию основного вратаря.
Россияне не ждут легкой прогулки
По окончании встречи с немцами главный тренер сборной России Валерий Брагин в общении с журналистами отметил, что в качестве соперника россиян по четвертьфиналу в голове держит действующих чемпионов мира финнов. Но швейцарцы в заключительной встрече группы А сенсационно переиграли финскую команду со счетом 5:2 и заняли второе место. Ранее сборная Швейцарии обыграла казахстанцев (5:3), уступила шведам (2:5) и разгромила словаков (7:2).
"Не так важно, с кем играть в четвертьфинале, тут любой соперник хорош. Швейцарцы вчера это доказали, обыграв финнов. Проходных матчей нет, начался плей-офф, и тут нельзя проигрывать, мы будем серьезно готовиться. Никто не радовался, что будут не финны, у швейцарцев не будет проходного двора, нам надо показать лучшую игру", - отметил Соколов.
На протяжении трех стартовых матчей у российской сборной не шла игра в большинстве - ноль заброшенных шайб в 13 попытках. Но в игре с немцами сборной России удалось трижды огорчить соперника, имея численный перевес. На тренировке перед четвертьфиналом бригады большинства наигрывались в таком же составе, но Григорий Денисенко и Александр Хованов поменялись флангами (Денисенко играл справа, Хованов - слева). Тренерский штаб российской сборной ждет от двух этих нападающих более продуктивной игры в плей-офф.
"Мы с ними ведем беседы, мы ждем продуктивности от Денисенко и Хованова. Все-таки терпение у тренера всегда бывает, до конца веришь в игроков. Я не сомневаюсь, что Денисенко и Хованов проведут лучший матч, на тренировке у них неплохо получалось", - отметил помощник главного тренера сборной России Игорь Ларионов.
Второй проблемой группового этапа была дисциплина. Российские хоккеисты заработали за четыре матча больше всех минут штрафа (80). Даже во встрече с командой Германии, имея полное игровое преимущество, россияне получали необоснованные удаления.
"Очень важна дисциплина, потому что "пять на пять" нас очень сложно обыграть. Шесть-восемь удалений в игре - многовато для нашей команды, мы должны диктовать свои условия. Надеюсь, что ребята выйдут на матч с таким же настроем, что и с канадцами и немцами", - подчеркнул Ларионов.
Швейцарцы уверены в себе
Сборная Швейцарии в среду также проводила предыгровую тренировку. От утренней раскатки в день матча обе сборные отказались из-за раннего начала встречи. Швейцарцы, которым лед главной арены уже хорошо знаком, занимались на тренировочном катке в двух минутах ходьбы от стадиона. На тренировочной арене в Тршинеце нет раздевалок, поэтому швейцарские хоккеисты шли по улице из главной арены в игровой форме, что выглядело весьма необычно.
Швейцарская команда в преддверии четвертьфинала понесла потерю. Из-за травмы не примет участие в игре с россиянами защитник Мика Хенауэр, который провел все матчи группового этапа и забросил одну шайбу. Его заменит восстановившийся после повреждения Нико Гросс, для которого нынешний молодежный чемпионат мира является четвертым в карьере.
Швейцарская команда отличается опытом, многие игроки выступали на предыдущем чемпионате мира. В составе швейцарцев на нынешнем турнире только пять хоккеистов, родившихся позже 2000 года, самым молодым из них является 17-летний Симон Кнак, выступающий в WHL.
"Наша команда уверена в себе после победы над сборной Финляндии. С нетерпением ждем матча с командой России. Мы знаем, что у них очень хорошая команда, но игра начинается со счета 0:0, каждая команда имеет шанс победить", - отметил Кнак.
Главный тренер сборной Швейцарии Тьерри Патерлини подчеркнул, что его команда прибавляет от игры к игре по ходу чемпионата мира. "Мы начали с довольно тяжелой победы над сборной Казахстана, затем забросили семь шайб в ворота словаков, а матч с финнами был близок к идеальному для нас, особенно по игре в обороне. Мы достаточно уверены в себе и готовы к четвертьфиналу. Сейчас у нас хороший командный дух, мы выиграли три матча в группе, что необычно для нас", - сказал Патерлини.
Интересные факты и статистика
На нынешнем чемпионате мира в составе российской сборной нет ярко выраженного бомбардира, лучшим по количеству набранных очков является Кирилл Марченко (2 гола + 4 результативные передачи). Лучший бомбардир сборной Швейцарии Валентин Нуссбаумер набрал 7 (2+5) очков. Среди защитников выделяется Давид Эбишер - полный тезка обладателя Кубка Стэнли 2001 года в составе "Колорадо" вратаря Давида Эбишера. Хоккеисты не имеют родственных связей, но их истории похожи.
Оба игрока начинали свой путь в молодежных командах "Готтерона". Защитник нынешней молодежной сборной Швейцарии с прошлого сезона выступает в главной юниорской лиге Квебека, а вратарь уехал в Северную Америку в 21 год, что тоже довольно рано. Голкипер выступал на молодежном чемпионате мира 1998 года, где сборная Швейцарии добилась лучшего результата в истории, завоевав бронзовые медали. Тогда швейцарцы обыграли в четвертьфинале шведов, в полуфинале проиграли финнам, а в матче за третье место победили чехов.
На молодежном чемпионате мира 2019 года сборная Швейцарии с защитником Эбишером в составе также одолела шведов на стадии 1/4 финала, а в полуфинале уступила финнам, однако в матче за третье место уступила россиянам. Играет в нынешней молодежной сборной Швейцарии и Джереми Гербер - однофамилец партнера вратаря Давида Эбишера по сборной Швейцарии, серебряного призера взрослого чемпионата мира 2013 года вратаря Мартина Гербера. Во встрече с командой Казахстана на нынешнем турнире в Чехии одну из шайб Гербер забросил с передачи Эбишера.
Сборные России и Швейцарии встречались на молодежных чемпионатах мира 17 раз. Российские хоккеисты одержали 14 побед, две встречи завершились вничью и один раз успех праздновали швейцарцы. В четвертьфинале турнира 2010 года швейцарская команда, ведомая Нино Нидеррайтером, переиграла сборную России с Евгением Кузнецовым и Владимиром Тарасенко (3:2 ОТ). Команды России и Швейцарии дважды играли между собой на прошлогоднем мировом первенстве - на групповом этапе и в матче за третье место россияне победили с одинаковым счетом 5:2.
Помимо турнира 2010 года, сборные России и Швейцарии встречались в четвертьфинале чемпионата мира - 2013 в Уфе. Тогда для выявления победителя также не хватило 60 минут (3:3), а по буллитам победу праздновали россияне.