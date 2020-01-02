Решающая пора. Молодежная сборная России по хоккею сыграет со швейцарцами в 1/4 финала ЧМ

ТРШИНЕЦ /Чехия/, 2 января. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) в четверг проведет четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Швейцарии. Встреча пройдет на "Верк-Арене" в чешском городе Тршинец и начнется в 14:30 мск. Традиционно с наступлением Нового года на молодежном чемпионате мира приходит пора матчей на вылет. Проигравший в четвертьфинале уедет домой ни с чем, а победитель будет бороться за награды престижного турнира. Сборная России проводила игры предварительного этапа в Остраве - в группе В команда Валерия Брагина уступила чехам (3:4) и американцам (1:3) и одержала две разгромные победы - над канадцами (6:0) и немцами (6:1). По итогам группового турнира российские хоккеисты заняли третье место, пропустив вперед команды Канады и США, из-за чего четвертьфинальную встречу сыграют в Тршинеце.

Однако на игру российские хоккеисты поедут из Остравы. Расстояние между двумя городами составляет около 50 км. В среду сборная России провела тренировку на льду "Верк-Арены", которая является домашней для финалиста Кубка Шпенглера 2019 года местного "Оцеларжи" и вмещает 5,4 тыс. зрителей. Сама арена внутри напоминает сочинский дворец "Шайба" или арену в Мытищах, где проходили встречи взрослого чемпионата мира 2007 года. Особенностью арены является близкое расположение трибун к площадке. "Тут очень хорошая арена, мне она больше нравится, чем в Остраве. Трибуны близко ко льду, как в Канаде. Приятно играть в такой обстановке", - сказал нападающий сборной России Егор Соколов, выступающий в одной из трех главных юниорских лиг Канады - Западной хоккейной лиге (WHL). Тренировались российские хоккеисты в полном составе. Пропустивший заключительный матч группового этапа из-за дисквалификации Никита Ртищев вернулся в тройку к Илье Круглову и Максиму Соркину, а Максим Грошев стал 13-м нападающим. Остальные игроки занимались в тех же сочетаниях, что и в матче с немцами. Первым из вратарей со льда после занятий ушел Ярослав Аскаров. Как правило, голкипер, который первым покидает площадку на предыгровой тренировке, выходит на матч с первых минут. Однако тренеры сборной России решили не раскрывать фамилию основного вратаря. Россияне не ждут легкой прогулки По окончании встречи с немцами главный тренер сборной России Валерий Брагин в общении с журналистами отметил, что в качестве соперника россиян по четвертьфиналу в голове держит действующих чемпионов мира финнов. Но швейцарцы в заключительной встрече группы А сенсационно переиграли финскую команду со счетом 5:2 и заняли второе место. Ранее сборная Швейцарии обыграла казахстанцев (5:3), уступила шведам (2:5) и разгромила словаков (7:2).

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"Не так важно, с кем играть в четвертьфинале, тут любой соперник хорош. Швейцарцы вчера это доказали, обыграв финнов. Проходных матчей нет, начался плей-офф, и тут нельзя проигрывать, мы будем серьезно готовиться. Никто не радовался, что будут не финны, у швейцарцев не будет проходного двора, нам надо показать лучшую игру", - отметил Соколов. На протяжении трех стартовых матчей у российской сборной не шла игра в большинстве - ноль заброшенных шайб в 13 попытках. Но в игре с немцами сборной России удалось трижды огорчить соперника, имея численный перевес. На тренировке перед четвертьфиналом бригады большинства наигрывались в таком же составе, но Григорий Денисенко и Александр Хованов поменялись флангами (Денисенко играл справа, Хованов - слева). Тренерский штаб российской сборной ждет от двух этих нападающих более продуктивной игры в плей-офф. "Мы с ними ведем беседы, мы ждем продуктивности от Денисенко и Хованова. Все-таки терпение у тренера всегда бывает, до конца веришь в игроков. Я не сомневаюсь, что Денисенко и Хованов проведут лучший матч, на тренировке у них неплохо получалось", - отметил помощник главного тренера сборной России Игорь Ларионов. Второй проблемой группового этапа была дисциплина. Российские хоккеисты заработали за четыре матча больше всех минут штрафа (80). Даже во встрече с командой Германии, имея полное игровое преимущество, россияне получали необоснованные удаления. "Очень важна дисциплина, потому что "пять на пять" нас очень сложно обыграть. Шесть-восемь удалений в игре - многовато для нашей команды, мы должны диктовать свои условия. Надеюсь, что ребята выйдут на матч с таким же настроем, что и с канадцами и немцами", - подчеркнул Ларионов. Швейцарцы уверены в себе Сборная Швейцарии в среду также проводила предыгровую тренировку. От утренней раскатки в день матча обе сборные отказались из-за раннего начала встречи. Швейцарцы, которым лед главной арены уже хорошо знаком, занимались на тренировочном катке в двух минутах ходьбы от стадиона. На тренировочной арене в Тршинеце нет раздевалок, поэтому швейцарские хоккеисты шли по улице из главной арены в игровой форме, что выглядело весьма необычно.

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