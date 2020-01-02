{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молодежный чемпионат мира по хоккею

Решающая пора. Молодежная сборная России по хоккею сыграет со швейцарцами в 1/4 финала ЧМ

Матч начнется в 14:30 мск
Описание
© Федерация хоккея России

ТРШИНЕЦ /Чехия/, 2 января. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) в четверг проведет четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Швейцарии. Встреча пройдет на "Верк-Арене" в чешском городе Тршинец и начнется в 14:30 мск.

Традиционно с наступлением Нового года на молодежном чемпионате мира приходит пора матчей на вылет. Проигравший в четвертьфинале уедет домой ни с чем, а победитель будет бороться за награды престижного турнира. Сборная России проводила игры предварительного этапа в Остраве - в группе В команда Валерия Брагина уступила чехам (3:4) и американцам (1:3) и одержала две разгромные победы - над канадцами (6:0) и немцами (6:1). По итогам группового турнира российские хоккеисты заняли третье место, пропустив вперед команды Канады и США, из-за чего четвертьфинальную встречу сыграют в Тршинеце.

На эту тему
Немцы биты, впереди швейцарцы. Российские хоккеисты вышли в плей-офф молодежного ЧМ

Однако на игру российские хоккеисты поедут из Остравы. Расстояние между двумя городами составляет около 50 км. В среду сборная России провела тренировку на льду "Верк-Арены", которая является домашней для финалиста Кубка Шпенглера 2019 года местного "Оцеларжи" и вмещает 5,4 тыс. зрителей. Сама арена внутри напоминает сочинский дворец "Шайба" или арену в Мытищах, где проходили встречи взрослого чемпионата мира 2007 года.

Особенностью арены является близкое расположение трибун к площадке. "Тут очень хорошая арена, мне она больше нравится, чем в Остраве. Трибуны близко ко льду, как в Канаде. Приятно играть в такой обстановке", - сказал нападающий сборной России Егор Соколов, выступающий в одной из трех главных юниорских лиг Канады - Западной хоккейной лиге (WHL).

Тренировались российские хоккеисты в полном составе. Пропустивший заключительный матч группового этапа из-за дисквалификации Никита Ртищев вернулся в тройку к Илье Круглову и Максиму Соркину, а Максим Грошев стал 13-м нападающим. Остальные игроки занимались в тех же сочетаниях, что и в матче с немцами.

Первым из вратарей со льда после занятий ушел Ярослав Аскаров. Как правило, голкипер, который первым покидает площадку на предыгровой тренировке, выходит на матч с первых минут. Однако тренеры сборной России решили не раскрывать фамилию основного вратаря.

Россияне не ждут легкой прогулки

По окончании встречи с немцами главный тренер сборной России Валерий Брагин в общении с журналистами отметил, что в качестве соперника россиян по четвертьфиналу в голове держит действующих чемпионов мира финнов. Но швейцарцы в заключительной встрече группы А сенсационно переиграли финскую команду со счетом 5:2 и заняли второе место. Ранее сборная Швейцарии обыграла казахстанцев (5:3), уступила шведам (2:5) и разгромила словаков (7:2).

На эту тему
Не хватило сил. Молодежная сборная России по хоккею проиграла американцам в матче ЧМ

"Не так важно, с кем играть в четвертьфинале, тут любой соперник хорош. Швейцарцы вчера это доказали, обыграв финнов. Проходных матчей нет, начался плей-офф, и тут нельзя проигрывать, мы будем серьезно готовиться. Никто не радовался, что будут не финны, у швейцарцев не будет проходного двора, нам надо показать лучшую игру", - отметил Соколов.

На протяжении трех стартовых матчей у российской сборной не шла игра в большинстве - ноль заброшенных шайб в 13 попытках. Но в игре с немцами сборной России удалось трижды огорчить соперника, имея численный перевес. На тренировке перед четвертьфиналом бригады большинства наигрывались в таком же составе, но Григорий Денисенко и Александр Хованов поменялись флангами (Денисенко играл справа, Хованов - слева). Тренерский штаб российской сборной ждет от двух этих нападающих более продуктивной игры в плей-офф.

"Мы с ними ведем беседы, мы ждем продуктивности от Денисенко и Хованова. Все-таки терпение у тренера всегда бывает, до конца веришь в игроков. Я не сомневаюсь, что Денисенко и Хованов проведут лучший матч, на тренировке у них неплохо получалось", - отметил помощник главного тренера сборной России Игорь Ларионов.

Второй проблемой группового этапа была дисциплина. Российские хоккеисты заработали за четыре матча больше всех минут штрафа (80). Даже во встрече с командой Германии, имея полное игровое преимущество, россияне получали необоснованные удаления.

"Очень важна дисциплина, потому что "пять на пять" нас очень сложно обыграть. Шесть-восемь удалений в игре - многовато для нашей команды, мы должны диктовать свои условия. Надеюсь, что ребята выйдут на матч с таким же настроем, что и с канадцами и немцами", - подчеркнул Ларионов.

Швейцарцы уверены в себе

Сборная Швейцарии в среду также проводила предыгровую тренировку. От утренней раскатки в день матча обе сборные отказались из-за раннего начала встречи. Швейцарцы, которым лед главной арены уже хорошо знаком, занимались на тренировочном катке в двух минутах ходьбы от стадиона. На тренировочной арене в Тршинеце нет раздевалок, поэтому швейцарские хоккеисты шли по улице из главной арены в игровой форме, что выглядело весьма необычно.

На эту тему
Вошли в историю. Сборная России нанесла канадцам самое крупное поражение на молодежных ЧМ

Швейцарская команда в преддверии четвертьфинала понесла потерю. Из-за травмы не примет участие в игре с россиянами защитник Мика Хенауэр, который провел все матчи группового этапа и забросил одну шайбу. Его заменит восстановившийся после повреждения Нико Гросс, для которого нынешний молодежный чемпионат мира является четвертым в карьере.

Швейцарская команда отличается опытом, многие игроки выступали на предыдущем чемпионате мира. В составе швейцарцев на нынешнем турнире только пять хоккеистов, родившихся позже 2000 года, самым молодым из них является 17-летний Симон Кнак, выступающий в WHL.

"Наша команда уверена в себе после победы над сборной Финляндии. С нетерпением ждем матча с командой России. Мы знаем, что у них очень хорошая команда, но игра начинается со счета 0:0, каждая команда имеет шанс победить", - отметил Кнак.

Главный тренер сборной Швейцарии Тьерри Патерлини подчеркнул, что его команда прибавляет от игры к игре по ходу чемпионата мира. "Мы начали с довольно тяжелой победы над сборной Казахстана, затем забросили семь шайб в ворота словаков, а матч с финнами был близок к идеальному для нас, особенно по игре в обороне. Мы достаточно уверены в себе и готовы к четвертьфиналу. Сейчас у нас хороший командный дух, мы выиграли три матча в группе, что необычно для нас", - сказал Патерлини.

Интересные факты и статистика

На нынешнем чемпионате мира в составе российской сборной нет ярко выраженного бомбардира, лучшим по количеству набранных очков является Кирилл Марченко (2 гола + 4 результативные передачи). Лучший бомбардир сборной Швейцарии Валентин Нуссбаумер набрал 7 (2+5) очков. Среди защитников выделяется Давид Эбишер - полный тезка обладателя Кубка Стэнли 2001 года в составе "Колорадо" вратаря Давида Эбишера. Хоккеисты не имеют родственных связей, но их истории похожи.

Оба игрока начинали свой путь в молодежных командах "Готтерона". Защитник нынешней молодежной сборной Швейцарии с прошлого сезона выступает в главной юниорской лиге Квебека, а вратарь уехал в Северную Америку в 21 год, что тоже довольно рано. Голкипер выступал на молодежном чемпионате мира 1998 года, где сборная Швейцарии добилась лучшего результата в истории, завоевав бронзовые медали. Тогда швейцарцы обыграли в четвертьфинале шведов, в полуфинале проиграли финнам, а в матче за третье место победили чехов.

На молодежном чемпионате мира 2019 года сборная Швейцарии с защитником Эбишером в составе также одолела шведов на стадии 1/4 финала, а в полуфинале уступила финнам, однако в матче за третье место уступила россиянам. Играет в нынешней молодежной сборной Швейцарии и Джереми Гербер - однофамилец партнера вратаря Давида Эбишера по сборной Швейцарии, серебряного призера взрослого чемпионата мира 2013 года вратаря Мартина Гербера. Во встрече с командой Казахстана на нынешнем турнире в Чехии одну из шайб Гербер забросил с передачи Эбишера.

Сборные России и Швейцарии встречались на молодежных чемпионатах мира 17 раз. Российские хоккеисты одержали 14 побед, две встречи завершились вничью и один раз успех праздновали швейцарцы. В четвертьфинале турнира 2010 года швейцарская команда, ведомая Нино Нидеррайтером, переиграла сборную России с Евгением Кузнецовым и Владимиром Тарасенко (3:2 ОТ). Команды России и Швейцарии дважды играли между собой на прошлогоднем мировом первенстве - на групповом этапе и в матче за третье место россияне победили с одинаковым счетом 5:2.

Помимо турнира 2010 года, сборные России и Швейцарии встречались в четвертьфинале чемпионата мира - 2013 в Уфе. Тогда для выявления победителя также не хватило 60 минут (3:3), а по буллитам победу праздновали россияне.

Реклама на ТАСС
Футбол в Испании
Карлсен: "Реал" не может наладить игру в нападении после ухода Роналду
Чемпион мира по шахматам, являющийся болельщиком мадридского клуба, отметил, что возвращение Зидана на пост главного тренера пошло на пользу команде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС