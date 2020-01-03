Неудачный старт года. "Спартак" проиграл дома "Витязю" в матче КХЛ

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома уступил подмосковному "Витязю" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:3. Это поражение стало вторым подряд для красно-белых. 29 декабря подопечные Олега Знарка преподнесли не лучший новогодний подарок своим болельщикам, уступив в овертайме "Сочи" (0:1). Не все нужные выводы были сделаны после последнего матча, и новый год "Спартак" начал с поражения. "Может, празднование Нового года сказалось, тоже ведь отмечали", - сказал в шутку после игры с "Витязем" Знарок.

На эту тему Малыхин ожидал лучшей игры от себя в дебютном матче за ХК "Спартак"

Отличным дебютом в составе красно-белых отметился новичок Федор Малыхин, который перешел в "Спартак" на правах свободного агента и стал автором одной из забитых шайб в матче. "Физически ему нужно будет подтянуться, мы знаем, как он сможет сыграть, он поможет команде", - прокомментировал дебют хоккеиста Знарок. Сам же дебютант остался не слишком довольным своей первой игрой в "Спартаке". "Мне еще есть над чем работать, много чего нужно исправлять", - отметил Малыхин, добавив, что его адаптация в клубе прошла очень быстро и удачно. "Витязю" удалось прервать серию из четырех поражений. Неудачи команды во многом связывали с уходом форварда Миро Аалтонена, которого выменял петербургский СКА в декабре, до этого клуб покинули вратарь Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой. Однако президент подмосковной команды Михаил Головков в беседе с ТАСС заверил, что неудачи были лишь временными трудностями, а уход ключевых хоккеистов удалось возместить рядом важных приобретений. "К нам пришли Алексей Бывальцев, вратарь Петр Кочетков, Куинтон Хауден - они смогут заменить ушедших", - отметил он. "Спартаку" не удалось порадовать победой своего защитника Дмитрия Вишневского, который в этот день отмечал 30-й день рождения. Красно-белым не смог помочь один из ключевых игроков нападающий Артем Федоров, Знарок заявил, что возвращение хоккеиста можно ожидать в ближайшие одну-две игры. Главный тренер "Спартака" перевел Александра Хохлачева из четвертого в третье звено, а в последнюю пятерку отправился нападающий Максим Цыплаков. "Витязю" из-за травм не смогли помочь Александр Семин и Александр Евсеенков. "Спартак" был лучше в первом периоде Символическое вбрасывание перед матчем произвел актер и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков. С первых минут хозяева бросились на ворота Ильи Ежова, однако первыми счет в матче открыли гости. "Витязь" на третьей минуте убежал в контратаку и разыграл прекрасную комбинацию, которую точным выстрелом завершил Якуб Ержабек. "Спартак" не растерял кураж и игрового преимущества, продолжал создавать моменты у ворот гостей, и спустя три минуты Малыхин отметился дебютной шайбой за свой новый клуб.

На эту тему Знарок: хоккеисту "Спартака" Малыхину не хватает физической готовности

Давление "Спартака" вылилось в заслуженную вторую шайбу уже под занавес первого периода: после серии бросков по воротам Ежова Илья Зубов пробил сильно от борта в верхний угол и сделал счет 2:1. Однако до этого красно-белые могли снова стать догоняющими, если бы прекрасную реакцию после выхода один на один не продемонстрировал вратарь москвичей Юлиус Гудачек. "Витязь" переломил игру Знарок говорит о проблемах своей команды в плане реализации голевых моментов с начала сезона, однако этот пробел так пока и не удалось полностью ликвидировать. Показательным примером может послужить второй период, в котором "Спартак" вновь создал немалое количество возможностей, но не реализовал из них ни одного. Можно вспомнить выход трех хоккеистов красно-белых в одного защитника, однако последнему удалось перехватить опасную передачу на пятачок. "Витязь" выбирался из своей зоны редко, но метко. На 28-й минуте Павел Воробей мощнейшим выстрелом с синей линии отправил шайбу в верхний угол ворота Гудачека. Знарок был очень недовольным после второго гола, постоянно подгонял своих подопечных вперед, но слабая реализация и хорошая игра Ежова не позволили красно-белым забить. Казалось, что "Спартак" должен дожать своего соперника в третьем периоде, но в самом начале третьей 20-минутки Данила Моисеев подхватил шайбу на синей линии красно-белых, прошел слева и бросил точно в верхний угол - 3:2. "Витязь" мог забить и четвертую шайбу, но вовремя на помощь к своему вратарю подоспели защитники красно-белых. Вишневский мог отличиться в свой день рождения после прекрасной передачи на пятачок, но промахнулся мимо шайбы. "Витязю" удалось сдержать финальный штурм хозяев. "Спартаку" снова не хватило реализации Знарок после матча заявил, что его команда должна была реализовывать хорошие моменты во втором и третьем периодах. Главный тренер "Витязя" Михаил Кравец назвал игру интересной и боевой. "Обе команды боролись за победу, нам больше удался второй и третий периоды, игроки полностью выполнили установку тренера. Нам приятно обыграть такую команду, как "Спартак", - отметил наставник подмосковного клуба. "Иногда нужно было сыграть проще, больше бросать. Несколько раз проваливались в обороне, здесь нам нужно играть пограмотнее и строже, "Витязь" сегодня здорово убегал на контратаках, но классно сыграл Гудачек [Юлиус, вратарь "Спартака"], сделал много сейвов", - сказал в свою очередь Малыхин.

На эту тему Президент ХК "Витязь" считает, что уход ключевых игроков не сильно сказался на команде