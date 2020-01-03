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Сборные по хоккею

Звезды хоккея в Сочи собрали 2,3 млн руб. для детей с ограниченными возможностями здоровья

В матче приняли участие Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Могильный, Павел Буре, Сергей Федоров

СОЧИ, 4 января. /ТАСС/. Благотворительный хоккейный матч, состоявшийся в пятницу в Сочи при участии звезд отечественного хоккея, собрал более 2,3 млн рублей. Средства будут направлены на проведение занятий по программе реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе курорта "Роза Хутор".

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На лед вышли две команды - "Легенды хоккея" и "Ночная хоккейная лига". В их составах сыграли олимпийские чемпионы, чемпионы мира по хоккею, такие как Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Могильный, Александр Кожевников, Павел Буре, Сергей Федоров.

Сборы от продажи билетов на матч составили более 1,1 млн рублей. Эту сумму удвоил президент компании "Норильский никель" Владимир Потанин.

"Звездные матчи на "Роза Хутор" стали отличной традицией, этот уже пятый по счету, первый мы провели в 2016 году. И каждый раз это настоящий праздник спорта и благотворительности", - привели в пресс-службе слова Потанина, который выступал в составе команды "Легенды хоккея".

Теги
Потанин, Владимир ОлеговичБуре, Павел ВладимировичФетисов, Вячеслав АлександровичЯкушев, Александр СергеевичКасатонов, Алексей Викторович
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