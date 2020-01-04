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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Хоккеист Соколов: сборная России преподнесет подарок всей стране в финале МЧМ

По словам форварда, ему без разницы, с кем играть в финале

ОСТРАВА /Чехия/, 4 января. /ТАСС/. Нападающий сборной России Егор Соколов заявил, что в финале молодежного чемпионата мира по хоккею российские игроки преподнесут подарок всей стране. Об этом Соколов рассказал журналистам.

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В субботу сборная России со счетом 5:4 в овертайме победила команду Швеции. Соколов стал автором двух заброшенных шайб.

"Это самые приятные чувства в моей жизни. Я никогда такого не чувствовал, мы вышли в финал чемпионата мира. Но на этом наша миссия не завершена, завтра самый важный матч", - отметил Соколов.

"Без разницы, с кем играть в финале. Мы выйдем все вместе за всю Россию и преподнесем подарок стране", - добавил хоккеист.

Финал состоится в Остраве в воскресенье. Сборная России сыграет с победителем полуфинального матча между командами Канады и Финляндии, который пройдет в субботу и начнется в 21:00 мск.

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