Хоккеист Соколов: сборная России преподнесет подарок всей стране в финале МЧМ

ОСТРАВА /Чехия/, 4 января. /ТАСС/. Нападающий сборной России Егор Соколов заявил, что в финале молодежного чемпионата мира по хоккею российские игроки преподнесут подарок всей стране. Об этом Соколов рассказал журналистам.

Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею

В субботу сборная России со счетом 5:4 в овертайме победила команду Швеции. Соколов стал автором двух заброшенных шайб.

"Это самые приятные чувства в моей жизни. Я никогда такого не чувствовал, мы вышли в финал чемпионата мира. Но на этом наша миссия не завершена, завтра самый важный матч", - отметил Соколов.

"Без разницы, с кем играть в финале. Мы выйдем все вместе за всю Россию и преподнесем подарок стране", - добавил хоккеист.

Финал состоится в Остраве в воскресенье. Сборная России сыграет с победителем полуфинального матча между командами Канады и Финляндии, который пройдет в субботу и начнется в 21:00 мск.