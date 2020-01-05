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НХЛ

Ковальчук поприветствовал болельщиков "Монреаля" на французском языке

Российский форвард впервые пообщался с прессой после подписания контракта
Илья Ковальчук Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Илья Ковальчук
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 5 января. Российский хоккеист Илья Ковальчук впервые пообщался с прессой в качестве игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль". В беседе с журналистами он поприветствовал болельщиков на французском языке.

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"Монреаль" объявил о подписании контракта с Ковальчуком в пятницу. В субботу клуб проводит домашний матч регулярного чемпионата против "Питтсбурга", Ковальчук в этой игре участия не примет.

"Я очень счастлив, что оказался в "Монреале", - сказал Ковальчук на французском. "Я очень рад, что я здесь, потому что это команда "оригинальной шестерки" с безумной фанатской базой, - продолжил он на английском. - Арена клуба - одна из лучших в лиге, мне уже не терпится выйти на лед".

Двусторонний контракт с 36-летним игроком с зарплатой $700 тыс. рассчитан до конца сезона. Ранее с форвардом расторг соглашение "Лос-Анджелес", где он получал в среднем $6,75 млн. "Я здесь не из-за денег или чего-либо еще. Я хочу играть в хоккей, быть причастным к нему", - отметил Ковальчук.

Всего за "Лос-Анджелес" он провел 81 матч в регулярных чемпионатах и набрал 43 очка (19+24), в текущем сезоне игрок принял участие в 17 матчах и набрал 9 очков (3+6).

Ранее он в НХЛ играл за "Атланту" и "Нью-Джерси". Девять раз форвард забрасывал более 30 шайб за сезон, в сезоне-2003/04 стал лучшим снайпером чемпионата.

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