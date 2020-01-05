Вяльбе: российские лыжники показали фантастические результаты на "Тур де Ски"

Россиянин Александр Большунов стал победителем многодневной гонки, Сергей Устюгов - второй. Третье место по итогам "Тур де Ски" занял норвежец Йоханнес Клебо. В женском зачете россиянка Наталья Непряева стала второй, победу одержала норвежка Тереза Йохауг.

"Я очень счастлива, результат - просто супер! Замечательные дни, отличный "Тур де Ски", и ребята, и Наталья, все огромные молодцы. Не только те, кто стоит на пьедестале, но и вся мужская команда показала просто фантастические результаты", - сказала Вяльбе.

"Что касается Клебо, то взбираться на гору он пока точно не готов. Второй год подряд он показывает, что у него это не получается. Про новый формат итогового масс-старта пока ничего не могу сказать, поговорю с ребятами и уже будет ясно", - отметила Вяльбе.