Лыжник Большунов опасался допустить ошибку на пути к победе в "Тур де Ски"

ТАСС, 5 января. Российский лыжник Александр Большунов в заключительной гонке многодневки "Тур де Ски" опасался допустить ошибку, которая могла лишить его первого места в общем зачете соревнований. Об этом он рассказал журналистам после победы.

В воскресенье Большунов финишировал четвертым в заключительной гонке многодневки (масс-старт свободным стилем), что позволило спортсмену одержать победу в общем зачете. Традиционно соревнования завершал подъем лыжников по горнолыжной трассе длиной в 10 км в итальянском Валь-ди-Фьемме.

"Я боялся выходить вперед, потому что понимал, что гора очень сложная и ошибок не прощает. Но сегодня был мой день, даже силы остались, особенно если сравнивать с тем, как я на эту гору забирался в предыдущие два года", - сказал Большунов.

Для 23-летнего лыжника победа на "Тур де Ски" стала первой в карьере. Второе место в общем зачете занял еще один российский лыжник Сергей Устюгов, который победил в многодневке два года назад.