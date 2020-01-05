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Молодежный чемпионат мира по хоккею

ФХР довольна тем, как работали с молодежной сборной на ЧМ Ларионов и Хабибулин

На турнире в Чехии российская команда завоевала серебряные медали, уступив в финале канадцам
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) довольна работой помощника главного тренера молодежной сборной России Игоря Ларионова и тренера вратарей Николая Хабибулина на чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

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Сборная России завоевала серебряные медали на турнире, уступив в финале команде Канады со счетом 3:4. Хабибулин и Ларионов входили в тренерский штаб главного тренера сборной России Валерия Брагина.

"Надо с ними поговорить о том, что они думают о своей работе. Мы довольны хорошей работой и того, и другого. Как дальше сложатся отношения, будем в Москве решать после переговоров с ними", - сказал Третьяк.

Российские хоккеисты в десятый раз стали серебряным призером чемпионата мира (1995, 1998, 2000, 2005-2007, 2012, 2015, 2016, 2020), также россияне четыре раза (1999, 2002, 2003, 2011) становились победителями турнира и девять раз завоевывали бронзовые награды (1994, 1996, 1997, 2008, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019).

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