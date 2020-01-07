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КХЛ

Три из трех. "Спартак" Знарка в третий раз в сезоне обыграл СКА в матче КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки
Хоккеисты СКА Евгений Кетов и "Спартака" Максим Цыплаков Сергей Фадеичев/ТАСC
Описание
Хоккеисты СКА Евгений Кетов и "Спартака" Максим Цыплаков
© Сергей Фадеичев/ТАСC

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" на своей площадке выиграл у санкт-петербургского СКА со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 11223 зрителей.

"Спартак" в 2020 году не одержал ни одной победы, проиграв на своем льду "Витязю" (2:3) и московскому "Динамо" (0:3). В заключительной игре 2019 года красно-белые также уступили на выезде "Сочи" со счетом 0:1 в овертайме.

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По сравнению с матчем с "Динамо", после которого главный тренер "Спартака" Олег Знарок сетовал на плохую реализацию моментов, в составе красно-белых произошли три изменения. Вместо Дениса Кокарева, Михаила Юнькова и Максима Котляревского на лед вышли Илья Талалуев, Геннадий Столяров и Федор Малыхин. Последний пополнил состав "Спартака" в последний день трансферного окна 27 декабря и в дебютном матче с "Витязем" отметился заброшенной шайбой, после чего получил матч-штраф и пропустил встречу с "Динамо". В игре со СКА Малыхин вышел в первом звене с Анатолием Никонцевым и Александром Хохлачевым.

Тренерский штаб СКА во главе с Алексеем Кудашовым после гостевой победы над минским "Динамо" (4:1) решил не менять состав. В составе команды из Санкт-Петербурга было шесть легионеров, игру пропускал финн Ярно Коскиранта. В составах команд выступают много хоккеистов, в разное время поигравших за оба клуба. У "Спартака" это Александр Хохлачев и Патрик Херсли, а у СКА - Ярослав Дыбленко и Александр Дергачев.

"Спартак" решил проблему большинства

Бывший главный тренер СКА Знарок в нынешнем сезоне уже нанес петербуржцам два поражения на их льду с одинаковым счетом 3:2 - один раз в основное время, один раз в овертайме. Встреча в Москве также началась с атак "Спартака". На девятой минуте встречи нападающий СКА Сергей Плотников грубо атаковал Каспарса Даугавиньша, за что был наказан двухминутным удалением. Латвийский форвард "Спартака" отправился в подтрибунное помещение, но вскоре вернулся на лед.

К тому моменту красно-белые уже реализовали численное преимущество. Малыхин переправил шайбу в ворота после броска Дмитрия Вишневского. В матче с "Динамо" "Спартак" не использовал большинство ни разу из семи попыток. Тогда Знарок действовал с тремя защитниками и вместо Малыхина использовал Максима Гончарова на пятачке.

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"Малыхин у нас пропускал игру, а так в принципе это его место. Мы знаем, что он хорошо играет на пятачке", - пояснил Знарок, отвечая на вопрос ТАСС после матча. Малыхин же в двух матчах за красно-белых забросил две шайбы.

Через восемь минут СКА выровнял положение, после выигранного вчистую вбрасывания Андрей Кузьменко хлестким броском отправил шайбу между щитков Юлиуса Гудачека. Но до перерыва красно-белые вышли вперед. Илья Зубов воспользовался ошибкой защитников, которые действовали широко, и, получив передачу, реализовал выход один на один с Магнусом Хелльбергом.

"Спартак" здорово воспользовался всеми нашими ошибками. Мы прозевали контратаки. Старались атаковать, но где-то не было агрессии, где-то вратарь удачно сыграл. Недостаточно полезно шли на ворота", - отметил Кудашов.

Три из трех

Во втором периоде СКА больше атаковал и перебросал хозяев льда со счетом 15:5, но на высоте был Гудачек. В третьей двадцатиминутке красно-белые так же уверенно сдерживали наступательный порыв гостей. А за пять минут до конца основного времени Робин Ганзл вышел к воротам Хелльберга и переиграл шведского голкипера СКА.

"Нам нужно больше забрасывать. Сегодня у нас было много моментов, нам нужно продолжать в том же духе, но использовать моменты", - подчеркнул Ганзл.

"Спартак" на радость болельщикам уверенно довел игру до третьей в нынешнем сезоне победы над СКА и праздновал первый успех в 2020 году. "Благодарен за самоотверженность, характер, дух. Грамотно и здорово сыграли. Выполнили все требования, о которых договаривались", - сказал Знарок.

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В турнирной таблице "Спартак" благодаря победе набрал 56 очков после 45 матчей и занимает пятое место в Западной конференции. СКА располагается на второй строчке в Западной конференции, в активе команды 63 очка в 46 играх. Петербургский клуб потерпел третье поражение в последних четырех играх.

Уже в среду СКА может лишиться второй строчки в таблице. Московское "Динамо" во вторник на своем льду переиграло хабаровский "Амур" со счетом 4:2 и отстает от команды из Санкт-Петербурга на одно очко. В среду бело-голубые встретятся с ЦСКА и если наберут хотя бы одно очко обойдут команду Кудашова в турнирной таблице. Именно с "Динамо" СКА проведет свой следующий матч, который пройдет в Санкт-Петербурге 12 января.

"Спартак" уже в среду на своем льду примет финский "Йокерит". Несмотря на победу над СКА, Знарок не исключил изменений в составе перед игрой. "Наверное, с "Йокеритом" будет ротация, две игры подряд сложно играть", - рассказал Знарок.

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В других матчах дня "Ак Барс" переиграл магнитогорский "Металлург" со счетом 2:0 и вышел на первое место в общей таблице регулярного чемпионата. Нижегородское "Торпедо" дома уступило "Адмиралу" (1:2), минское "Динамо" - "Куньлуню" (1:5), а "Сочи" - "Трактору" (0:2). "Автомобилист", ведя по ходу встречи с "Сибирью" с разницей в две шайбы, проиграл новосибирской команде в овертайме со счетом 3:4.

После игры генеральный директор "Автомобилиста" Максим Рябков сообщил ТАСС, что 41-летний нападающий команды Павел Дацюк не примет участия в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ, который пройдет в Москве 18-19 января. Он отметил, что время паузы форвард проведет необходимые для него восстановительные процедуры. Дацюк в текущем сезоне провел 27 игр, в которых набрал 14 очков (4 гола и 10 передач), и был выбран лигой для участия в мероприятии.

18 января на "ВТБ-Арене" в Москве состоится мастер-шоу звезд КХЛ, а 19 января пройдут сами матчи. В полуфиналах между собой сыграют сборные дивизионов из одной конференции. Победители сойдутся в решающем матче. Игры будут проходить в формате "три на три".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА4426320310133-7565
2СКА4619552312120-9463
3Динамо Мск4623414212135-10162
4Йокерит4320513410132-10859
5Спартак4518341514123-10556
6Локомотив4517351217121-11353
7Витязь441624431593-10951
8Торпедо4516423119125-12048
9Сочи451331162191-11941
10Северсталь45834362191-12739
11Динамо Р45950122878-13931
12Динамо Мн45721552597-15930
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс432722318126-7566
2Авангард4523132412117-8860
3Барыс4419510712101-9057
4Автомобилист4416712513112-10655
5Металлург Мг4616244317105-10051
6Куньлунь4716333319105-11550
7Сибирь441921321795-10049
8Салават Юлаев4317415016103-9649
9Адмирал431444121893-10647
10Нефтехимик4413242419102-11344
11Амур441413232084-9741
12Трактор471530222596-12340

 

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