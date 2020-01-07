Три из трех. "Спартак" Знарка в третий раз в сезоне обыграл СКА в матче КХЛ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" на своей площадке выиграл у санкт-петербургского СКА со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 11223 зрителей. "Спартак" в 2020 году не одержал ни одной победы, проиграв на своем льду "Витязю" (2:3) и московскому "Динамо" (0:3). В заключительной игре 2019 года красно-белые также уступили на выезде "Сочи" со счетом 0:1 в овертайме.

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По сравнению с матчем с "Динамо", после которого главный тренер "Спартака" Олег Знарок сетовал на плохую реализацию моментов, в составе красно-белых произошли три изменения. Вместо Дениса Кокарева, Михаила Юнькова и Максима Котляревского на лед вышли Илья Талалуев, Геннадий Столяров и Федор Малыхин. Последний пополнил состав "Спартака" в последний день трансферного окна 27 декабря и в дебютном матче с "Витязем" отметился заброшенной шайбой, после чего получил матч-штраф и пропустил встречу с "Динамо". В игре со СКА Малыхин вышел в первом звене с Анатолием Никонцевым и Александром Хохлачевым. Тренерский штаб СКА во главе с Алексеем Кудашовым после гостевой победы над минским "Динамо" (4:1) решил не менять состав. В составе команды из Санкт-Петербурга было шесть легионеров, игру пропускал финн Ярно Коскиранта. В составах команд выступают много хоккеистов, в разное время поигравших за оба клуба. У "Спартака" это Александр Хохлачев и Патрик Херсли, а у СКА - Ярослав Дыбленко и Александр Дергачев. "Спартак" решил проблему большинства Бывший главный тренер СКА Знарок в нынешнем сезоне уже нанес петербуржцам два поражения на их льду с одинаковым счетом 3:2 - один раз в основное время, один раз в овертайме. Встреча в Москве также началась с атак "Спартака". На девятой минуте встречи нападающий СКА Сергей Плотников грубо атаковал Каспарса Даугавиньша, за что был наказан двухминутным удалением. Латвийский форвард "Спартака" отправился в подтрибунное помещение, но вскоре вернулся на лед. К тому моменту красно-белые уже реализовали численное преимущество. Малыхин переправил шайбу в ворота после броска Дмитрия Вишневского. В матче с "Динамо" "Спартак" не использовал большинство ни разу из семи попыток. Тогда Знарок действовал с тремя защитниками и вместо Малыхина использовал Максима Гончарова на пятачке.

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"Малыхин у нас пропускал игру, а так в принципе это его место. Мы знаем, что он хорошо играет на пятачке", - пояснил Знарок, отвечая на вопрос ТАСС после матча. Малыхин же в двух матчах за красно-белых забросил две шайбы. Через восемь минут СКА выровнял положение, после выигранного вчистую вбрасывания Андрей Кузьменко хлестким броском отправил шайбу между щитков Юлиуса Гудачека. Но до перерыва красно-белые вышли вперед. Илья Зубов воспользовался ошибкой защитников, которые действовали широко, и, получив передачу, реализовал выход один на один с Магнусом Хелльбергом. "Спартак" здорово воспользовался всеми нашими ошибками. Мы прозевали контратаки. Старались атаковать, но где-то не было агрессии, где-то вратарь удачно сыграл. Недостаточно полезно шли на ворота", - отметил Кудашов. Три из трех Во втором периоде СКА больше атаковал и перебросал хозяев льда со счетом 15:5, но на высоте был Гудачек. В третьей двадцатиминутке красно-белые так же уверенно сдерживали наступательный порыв гостей. А за пять минут до конца основного времени Робин Ганзл вышел к воротам Хелльберга и переиграл шведского голкипера СКА. "Нам нужно больше забрасывать. Сегодня у нас было много моментов, нам нужно продолжать в том же духе, но использовать моменты", - подчеркнул Ганзл. "Спартак" на радость болельщикам уверенно довел игру до третьей в нынешнем сезоне победы над СКА и праздновал первый успех в 2020 году. "Благодарен за самоотверженность, характер, дух. Грамотно и здорово сыграли. Выполнили все требования, о которых договаривались", - сказал Знарок.

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В турнирной таблице "Спартак" благодаря победе набрал 56 очков после 45 матчей и занимает пятое место в Западной конференции. СКА располагается на второй строчке в Западной конференции, в активе команды 63 очка в 46 играх. Петербургский клуб потерпел третье поражение в последних четырех играх. Уже в среду СКА может лишиться второй строчки в таблице. Московское "Динамо" во вторник на своем льду переиграло хабаровский "Амур" со счетом 4:2 и отстает от команды из Санкт-Петербурга на одно очко. В среду бело-голубые встретятся с ЦСКА и если наберут хотя бы одно очко обойдут команду Кудашова в турнирной таблице. Именно с "Динамо" СКА проведет свой следующий матч, который пройдет в Санкт-Петербурге 12 января. "Спартак" уже в среду на своем льду примет финский "Йокерит". Несмотря на победу над СКА, Знарок не исключил изменений в составе перед игрой. "Наверное, с "Йокеритом" будет ротация, две игры подряд сложно играть", - рассказал Знарок. Дацюк пропустит звездный уик-энд В других матчах дня "Ак Барс" переиграл магнитогорский "Металлург" со счетом 2:0 и вышел на первое место в общей таблице регулярного чемпионата. Нижегородское "Торпедо" дома уступило "Адмиралу" (1:2), минское "Динамо" - "Куньлуню" (1:5), а "Сочи" - "Трактору" (0:2). "Автомобилист", ведя по ходу встречи с "Сибирью" с разницей в две шайбы, проиграл новосибирской команде в овертайме со счетом 3:4. После игры генеральный директор "Автомобилиста" Максим Рябков сообщил ТАСС, что 41-летний нападающий команды Павел Дацюк не примет участия в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ, который пройдет в Москве 18-19 января. Он отметил, что время паузы форвард проведет необходимые для него восстановительные процедуры. Дацюк в текущем сезоне провел 27 игр, в которых набрал 14 очков (4 гола и 10 передач), и был выбран лигой для участия в мероприятии. 18 января на "ВТБ-Арене" в Москве состоится мастер-шоу звезд КХЛ, а 19 января пройдут сами матчи. В полуфиналах между собой сыграют сборные дивизионов из одной конференции. Победители сойдутся в решающем матче. Игры будут проходить в формате "три на три".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 ЦСКА 44 26 3 2 0 3 10 133-75 65 2 СКА 46 19 5 5 2 3 12 120-94 63 3 Динамо Мск 46 23 4 1 4 2 12 135-101 62 4 Йокерит 43 20 5 1 3 4 10 132-108 59 5 Спартак 45 18 3 4 1 5 14 123-105 56 6 Локомотив 45 17 3 5 1 2 17 121-113 53 7 Витязь 44 16 2 4 4 3 15 93-109 51 8 Торпедо 45 16 4 2 3 1 19 125-120 48 9 Сочи 45 13 3 1 1 6 21 91-119 41 10 Северсталь 45 8 3 4 3 6 21 91-127 39 11 Динамо Р 45 9 5 0 1 2 28 78-139 31 12 Динамо Мн 45 7 2 1 5 5 25 97-159 30