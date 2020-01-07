Три из трех. "Спартак" Знарка в третий раз в сезоне обыграл СКА в матче КХЛ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" на своей площадке выиграл у санкт-петербургского СКА со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 11223 зрителей.
"Спартак" в 2020 году не одержал ни одной победы, проиграв на своем льду "Витязю" (2:3) и московскому "Динамо" (0:3). В заключительной игре 2019 года красно-белые также уступили на выезде "Сочи" со счетом 0:1 в овертайме.
По сравнению с матчем с "Динамо", после которого главный тренер "Спартака" Олег Знарок сетовал на плохую реализацию моментов, в составе красно-белых произошли три изменения. Вместо Дениса Кокарева, Михаила Юнькова и Максима Котляревского на лед вышли Илья Талалуев, Геннадий Столяров и Федор Малыхин. Последний пополнил состав "Спартака" в последний день трансферного окна 27 декабря и в дебютном матче с "Витязем" отметился заброшенной шайбой, после чего получил матч-штраф и пропустил встречу с "Динамо". В игре со СКА Малыхин вышел в первом звене с Анатолием Никонцевым и Александром Хохлачевым.
Тренерский штаб СКА во главе с Алексеем Кудашовым после гостевой победы над минским "Динамо" (4:1) решил не менять состав. В составе команды из Санкт-Петербурга было шесть легионеров, игру пропускал финн Ярно Коскиранта. В составах команд выступают много хоккеистов, в разное время поигравших за оба клуба. У "Спартака" это Александр Хохлачев и Патрик Херсли, а у СКА - Ярослав Дыбленко и Александр Дергачев.
"Спартак" решил проблему большинства
Бывший главный тренер СКА Знарок в нынешнем сезоне уже нанес петербуржцам два поражения на их льду с одинаковым счетом 3:2 - один раз в основное время, один раз в овертайме. Встреча в Москве также началась с атак "Спартака". На девятой минуте встречи нападающий СКА Сергей Плотников грубо атаковал Каспарса Даугавиньша, за что был наказан двухминутным удалением. Латвийский форвард "Спартака" отправился в подтрибунное помещение, но вскоре вернулся на лед.
К тому моменту красно-белые уже реализовали численное преимущество. Малыхин переправил шайбу в ворота после броска Дмитрия Вишневского. В матче с "Динамо" "Спартак" не использовал большинство ни разу из семи попыток. Тогда Знарок действовал с тремя защитниками и вместо Малыхина использовал Максима Гончарова на пятачке.
"Малыхин у нас пропускал игру, а так в принципе это его место. Мы знаем, что он хорошо играет на пятачке", - пояснил Знарок, отвечая на вопрос ТАСС после матча. Малыхин же в двух матчах за красно-белых забросил две шайбы.
Через восемь минут СКА выровнял положение, после выигранного вчистую вбрасывания Андрей Кузьменко хлестким броском отправил шайбу между щитков Юлиуса Гудачека. Но до перерыва красно-белые вышли вперед. Илья Зубов воспользовался ошибкой защитников, которые действовали широко, и, получив передачу, реализовал выход один на один с Магнусом Хелльбергом.
"Спартак" здорово воспользовался всеми нашими ошибками. Мы прозевали контратаки. Старались атаковать, но где-то не было агрессии, где-то вратарь удачно сыграл. Недостаточно полезно шли на ворота", - отметил Кудашов.
Три из трех
Во втором периоде СКА больше атаковал и перебросал хозяев льда со счетом 15:5, но на высоте был Гудачек. В третьей двадцатиминутке красно-белые так же уверенно сдерживали наступательный порыв гостей. А за пять минут до конца основного времени Робин Ганзл вышел к воротам Хелльберга и переиграл шведского голкипера СКА.
"Нам нужно больше забрасывать. Сегодня у нас было много моментов, нам нужно продолжать в том же духе, но использовать моменты", - подчеркнул Ганзл.
"Спартак" на радость болельщикам уверенно довел игру до третьей в нынешнем сезоне победы над СКА и праздновал первый успех в 2020 году. "Благодарен за самоотверженность, характер, дух. Грамотно и здорово сыграли. Выполнили все требования, о которых договаривались", - сказал Знарок.
В турнирной таблице "Спартак" благодаря победе набрал 56 очков после 45 матчей и занимает пятое место в Западной конференции. СКА располагается на второй строчке в Западной конференции, в активе команды 63 очка в 46 играх. Петербургский клуб потерпел третье поражение в последних четырех играх.
Уже в среду СКА может лишиться второй строчки в таблице. Московское "Динамо" во вторник на своем льду переиграло хабаровский "Амур" со счетом 4:2 и отстает от команды из Санкт-Петербурга на одно очко. В среду бело-голубые встретятся с ЦСКА и если наберут хотя бы одно очко обойдут команду Кудашова в турнирной таблице. Именно с "Динамо" СКА проведет свой следующий матч, который пройдет в Санкт-Петербурге 12 января.
"Спартак" уже в среду на своем льду примет финский "Йокерит". Несмотря на победу над СКА, Знарок не исключил изменений в составе перед игрой. "Наверное, с "Йокеритом" будет ротация, две игры подряд сложно играть", - рассказал Знарок.
Дацюк пропустит звездный уик-энд
В других матчах дня "Ак Барс" переиграл магнитогорский "Металлург" со счетом 2:0 и вышел на первое место в общей таблице регулярного чемпионата. Нижегородское "Торпедо" дома уступило "Адмиралу" (1:2), минское "Динамо" - "Куньлуню" (1:5), а "Сочи" - "Трактору" (0:2). "Автомобилист", ведя по ходу встречи с "Сибирью" с разницей в две шайбы, проиграл новосибирской команде в овертайме со счетом 3:4.
После игры генеральный директор "Автомобилиста" Максим Рябков сообщил ТАСС, что 41-летний нападающий команды Павел Дацюк не примет участия в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ, который пройдет в Москве 18-19 января. Он отметил, что время паузы форвард проведет необходимые для него восстановительные процедуры. Дацюк в текущем сезоне провел 27 игр, в которых набрал 14 очков (4 гола и 10 передач), и был выбран лигой для участия в мероприятии.
18 января на "ВТБ-Арене" в Москве состоится мастер-шоу звезд КХЛ, а 19 января пройдут сами матчи. В полуфиналах между собой сыграют сборные дивизионов из одной конференции. Победители сойдутся в решающем матче. Игры будут проходить в формате "три на три".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|44
|26
|3
|2
|0
|3
|10
|133-75
|65
|2
|СКА
|46
|19
|5
|5
|2
|3
|12
|120-94
|63
|3
|Динамо Мск
|46
|23
|4
|1
|4
|2
|12
|135-101
|62
|4
|Йокерит
|43
|20
|5
|1
|3
|4
|10
|132-108
|59
|5
|Спартак
|45
|18
|3
|4
|1
|5
|14
|123-105
|56
|6
|Локомотив
|45
|17
|3
|5
|1
|2
|17
|121-113
|53
|7
|Витязь
|44
|16
|2
|4
|4
|3
|15
|93-109
|51
|8
|Торпедо
|45
|16
|4
|2
|3
|1
|19
|125-120
|48
|9
|Сочи
|45
|13
|3
|1
|1
|6
|21
|91-119
|41
|10
|Северсталь
|45
|8
|3
|4
|3
|6
|21
|91-127
|39
|11
|Динамо Р
|45
|9
|5
|0
|1
|2
|28
|78-139
|31
|12
|Динамо Мн
|45
|7
|2
|1
|5
|5
|25
|97-159
|30
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|43
|27
|2
|2
|3
|1
|8
|126-75
|66
|2
|Авангард
|45
|23
|1
|3
|2
|4
|12
|117-88
|60
|3
|Барыс
|44
|19
|5
|1
|0
|7
|12
|101-90
|57
|4
|Автомобилист
|44
|16
|7
|1
|2
|5
|13
|112-106
|55
|5
|Металлург Мг
|46
|16
|2
|4
|4
|3
|17
|105-100
|51
|6
|Куньлунь
|47
|16
|3
|3
|3
|3
|19
|105-115
|50
|7
|Сибирь
|44
|19
|2
|1
|3
|2
|17
|95-100
|49
|8
|Салават Юлаев
|43
|17
|4
|1
|5
|0
|16
|103-96
|49
|9
|Адмирал
|43
|14
|4
|4
|1
|2
|18
|93-106
|47
|10
|Нефтехимик
|44
|13
|2
|4
|2
|4
|19
|102-113
|44
|11
|Амур
|44
|14
|1
|3
|2
|3
|20
|84-97
|41
|12
|Трактор
|47
|15
|3
|0
|2
|2
|25
|96-123
|40