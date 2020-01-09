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НХЛ

Четыре россиянина вошли в топ-5 рейтинга самых перспективных игроков НХЛ по версии TSN

В рейтинг вошли Игорь Шестеркин, Григорий Денисенко, Кирилл Капризов и Александр Романов
Игорь Шестеркин AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Игорь Шестеркин
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 9 января. Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин занял первое место в рейтинге самых перспективных игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года по версии американского телеканала TSN. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

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В ночь на среду 24-летний Шестеркин провел дебютный матч в НХЛ, в котором его команда одержала победу на "Колорадо" со счетом 5:3. Россиянин отразил 29 из 32 бросков по своим воротам, став пятым голкипером "Рейнджерс" с сезона-1979/80, которому удалось победить в дебютном матче.

Второе место в рейтинге занял россиянин Григорий Денисенко, ставший лучшим бомбардиром сборной России на прошедшем молодежном чемпионате мира в Чехии, набрав 9 (3 шайбы + 6 передач) очков в семи играх. На данный момент 19-летний игрок выступает за ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги "Локомотив", в НХЛ он был задрафтован "Флоридой" под общим 15-м номером в 2018 году. Третью строчку в рейтинге занял 18-летний канадский защитник Боуэн Байрэм, выбранный "Колорадо" под общим четвертым номером на драфте 2019 года.

Четвертое и пятое места в рейтинге заняли хоккеисты столичного ЦСКА 22-летний Кирилл Капризов и 20-летний Александр Романов. Капризов был задрафтован в 2015 году "Миннесотой" под общим 135-м номером, права на Романова, вошедшего в символическую сборную молодежного чемпионата мира в Чехии, принадлежат "Монреалю", который выбрал хоккеиста под 38-м номером на драфте 2019 года.

Также в топ-50 рейтинга вошли россияне Иван Просветов (12-е место), Илья Сорокин (13), Василий Подколзин (14), Александр Хованов (27), Виталий Кравцов (36) и Александр Алексеев (37).

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