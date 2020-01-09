Комиссия спортсменов ВФЛА отказалась от предложения посетить президиум организации

ТАСС, 9 января. Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) приняла решение отказаться от предложения руководства организации посетить президиум ВФЛА 10 января. Об этом говорится в протоколе заседания комиссии спортсменов ВФЛА, опубликованном в Instagram.
29 декабря 2019 года прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков (бег с барьерами) опубликовали открытое письмо, адресованное к руководству ВФЛА, в котором изложили ключевые вопросы к организации по выходу кризиса, сложившегося в российской легкой атлетике. Все они являются членами комиссии спортсменов ВФЛА. В четверг пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева сообщила ТАСС, что Ласицкене, Сидорова и Шубенков приглашены на заседание президиума, которое пройдет 10 января.
"Отказаться от предложения руководства ВФЛА о посещении членами комиссии спортсменов президиума ВФЛА 10 января. Общение с руководством ВФЛА от имени комиссии спортсменов будет возложено на председателя (Родиона Гатауллина - прим. ТАСС) после его утверждения и включения в состав президиума ВФЛА с правом голоса", - говорится в протоколе заседания.
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Сегодня состоялось первое в 2020 году заседание комиссии спортсменов. Его итоги ⬇️ и в карусели ⬆️ Выразить несогласие с решением Президиума ВФЛА и Конференции о дате выборов (28.02.2020) нового руководства ВФЛА. Рекомендовать перенести дату выборов не позднее 12.02.2020 (60 дней с момента проведения отчетной Конференции ВФЛА) Рекомендовать Президиуму ВФЛА расширить комиссию спортсменов ВФЛА до 9 (девяти) человек, включив в нее Гатауллина Р.А., Ядгарова И.Т., Ахмадеева Р.Р., Шкуренева И.Ю. Рекомендовать Президиуму ВФЛА утвердить председателем комиссии спортсменов ВФЛА Гатауллина Р.А. Рекомендовать Президиуму ВФЛА вынести на ближайшую Конференцию вопрос об изменении Положения о комиссии спортсменов ВФЛА и введении председателя комиссии спортсменов ВФЛА в состав Президиума ВФЛА с правом голоса (со всеми необходимыми изменениями в Устав ВФЛА) Отказаться от предложения руководства ВФЛА от 08.01.2020 о посещении членами комиссии спортсменов ВФЛА Президиума ВФЛА (10.01.2020). Общение с руководством ВФЛА от имени комиссии спортсменов ВФЛА будет возложено на председателя комиссии спортсменов ВФЛА (предложенного Президиуму ВФЛА членами комиссии спортсменов ВФЛА в пункте 3) после его утверждения и включения в состав Президиума ВФЛА с правом голоса Повторно направить руководству ВФЛА вопросы из Открытого письма от 29.12.2019 (в приложении к Протоколу № 1) с просьбой публично ответить на них. Это не противоречит принципам деятельности ВФЛА, изложенным в п.1.2. Устава ВФЛА (в частности, принципу гласности), а также п.3.1.22 Устава (о свободе распространения информации о деятельности ВФЛА) #легкаяатлетика #trackandfield #россия #russia
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit после совместного с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) расследования 21 ноября временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников ВФЛА за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. После отстранения Шляхтина временно исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко. Выборы главы организации должны пройти 28 февраля, комиссия спортсменов на заседании в четверг выразила несогласие с этой датой.
ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным соревнованиям только в нейтральном статусе.