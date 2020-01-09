Комиссия спортсменов ВФЛА отказалась от предложения посетить президиум организации

ТАСС, 9 января. Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) приняла решение отказаться от предложения руководства организации посетить президиум ВФЛА 10 января. Об этом говорится в протоколе заседания комиссии спортсменов ВФЛА, опубликованном в Instagram.

29 декабря 2019 года прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков (бег с барьерами) опубликовали открытое письмо, адресованное к руководству ВФЛА, в котором изложили ключевые вопросы к организации по выходу кризиса, сложившегося в российской легкой атлетике. Все они являются членами комиссии спортсменов ВФЛА. В четверг пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева сообщила ТАСС, что Ласицкене, Сидорова и Шубенков приглашены на заседание президиума, которое пройдет 10 января.

"Отказаться от предложения руководства ВФЛА о посещении членами комиссии спортсменов президиума ВФЛА 10 января. Общение с руководством ВФЛА от имени комиссии спортсменов будет возложено на председателя (Родиона Гатауллина - прим. ТАСС) после его утверждения и включения в состав президиума ВФЛА с правом голоса", - говорится в протоколе заседания.