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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Президент ФИФА Инфантино избран членом Международного олимпийского комитета

Также членами МОК стали президент ITF Дэвид Хаггерти и глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита
Глава ФИФА Джанни Инфантино Алексей Дружинин/ТАСС
Описание
Глава ФИФА Джанни Инфантино
© Алексей Дружинин/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 10 января. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) швейцарец Джанни Инфантино избран членом Международного олимпийского комитета (МОК). В пятницу в швейцарской Лозанне проходит 135-я сессия МОК.

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Также в ходе сессии членами МОК избрали президента Международной федерации тенниса (ITF) Дэвида Хаггерти и главу Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямаситу. В декабре исполком МОК рекомендовал включить Инфантино, Хаггерти и Ямаситу в ряды членов организации.

Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года, он сменил швейцарца Йозефа Блаттера, который покинул пост в результате крупнейшего в истории ФИФА коррупционного скандала. В июне 2019 года Инфантино был переизбран на новый четырехлетний срок.

Инфантино родился 23 марта 1970 года в городе Бриг (Швейцария). Имеет гражданство Швейцарии и Италии. После учебы в университете работал консультантом в различных футбольных организациях, в том числе в лигах Италии, Испании и Швейцарии. В 2000 году пришел на работу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), где курировал связи УЕФА с Евросоюзом, Советом Европы, правительствами европейских государств. С 2009 по 2016 год занимал должность генерального секретаря УЕФА.

Ямасите 62 года, он также занимает пост президента Федерации дзюдо Японии, является членом исполкома Международной федерации дзюдо. Хаггерти возглавляет ITF с сентября 2015 года, в 2019-м он был переизбран на второй срок.

Теги
Инфантино, ДжанниЗимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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