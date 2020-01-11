Российская конькобежка Фаткулина победила на дистанции 500 м на чемпионате Европы

ТАСС, 11 января. Россиянка Ольга Фаткулина заняла первое место в забеге на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту. Соревнования проходят в голландском Херенвене.

Спортсменка показала результат 37,40 секунды. Второе место заняла австрийка Ванесса Херцог (37,49), третьей стала еще одна россиянка Ангелина Голикова (37,50). Российская конькобежка Дарья Качанова заняла пятое место (37,71).

Фаткулина является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, также в ее активе одна золотая и две бронзовые награды чемпионатов мира, две золотые и две бронзовые медали чемпионатов Европы.

В активе российской команды на чемпионате Европы теперь семь медалей. В пятницу российские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую награду. Голикова - бронзовый призер чемпионата мира 2019 года, серебряный призер первенства Европы - 2018.

Чемпионат Европы в Херенвене завершится 12 января.