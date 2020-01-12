Капризов заявил, что хочет стать лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ

В воскресенье ЦСКА на своем льду уступил "Автомобилисту" со счетом 2:3 по буллитам, ведя 2:0 с четвертой минуты.

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов намерен второй год подряд стать лучшим снайпером по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Капризов рассказал журналистам.

"Секунд 30 неправильно сыграли и после пропущенной шайбы еще раз пропустили, такое бывает в хоккее. Быстрые голы не расслабляют, наоборот - чувствуешь уверенность", - сказал Капризов.

Капризов в игре с "Автомобилистом" отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 22-й в нынешнем регулярном чемпионате. Форвард ЦСКА вышел на первое место в споре снайперов, обогнав Дмитрия Яшкина (21 гол) из московского "Динамо".

"Об этом все говорят, поэтому знаю, кто с кем рядом идет. Конечно, хочется везде быть первым, просто стараешься играть, а там будь что будет. Дай бог, чтобы дальше так шло, но главное, чтобы команда выигрывала. Сейчас главное - хорошо закончить сезон и подойти в хорошей форме к плей-офф", - отметил Капризов.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков в 47 матчах. В следующем матче армейцы 14 января примут минское "Динамо".