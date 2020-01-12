{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Капризов заявил, что хочет стать лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ

Форвард ЦСКА забросил шайбу в матче с "Автомобилистом" и вышел на первое место в списке снайперов лиги

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов намерен второй год подряд стать лучшим снайпером по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Капризов рассказал журналистам.

В воскресенье ЦСКА на своем льду уступил "Автомобилисту" со счетом 2:3 по буллитам, ведя 2:0 с четвертой минуты.

На эту тему
ЦСКА впервые с 2012 года проиграл "Автомобилисту" в домашнем матче КХЛ

"Секунд 30 неправильно сыграли и после пропущенной шайбы еще раз пропустили, такое бывает в хоккее. Быстрые голы не расслабляют, наоборот - чувствуешь уверенность", - сказал Капризов.

Капризов в игре с "Автомобилистом" отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 22-й в нынешнем регулярном чемпионате. Форвард ЦСКА вышел на первое место в споре снайперов, обогнав Дмитрия Яшкина (21 гол) из московского "Динамо".

"Об этом все говорят, поэтому знаю, кто с кем рядом идет. Конечно, хочется везде быть первым, просто стараешься играть, а там будь что будет. Дай бог, чтобы дальше так шло, но главное, чтобы команда выигрывала. Сейчас главное - хорошо закончить сезон и подойти в хорошей форме к плей-офф", - отметил Капризов.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков в 47 матчах. В следующем матче армейцы 14 января примут минское "Динамо".

Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Кравцов: результаты российских конькобежцев на ЧЕ внушают серьезный оптимизм
Сборная России заняла второе место в медальном зачете, уступив только хозяевам соревнований
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС