Участницы матча за шахматную корону прибыли во Владивосток

Обладательница титула китаянка Цзюй Вэньцзюнь и претендентка на шахматную корону россиянка Александра Горячкина проведут во Владивостоке шесть партий. Первая часть матча прошла в Шанхае, счет пока равный - 3:3.

ВЛАДИВОСТОК, 13 января. /ТАСС/. Участницы матча за звание чемпиона мира по шахматам среди женщин в понедельник прибыли во Владивосток, где с 15 по 24 января пройдет вторая часть встречи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"Шахматистки прилетели из Шанхая, где проходила первая часть мирового первенства. Участницы расселились в гостинице, где отдыхают и готовятся к проведению решающей второй части матча, которая пройдет в Приморье с 15 по 24 января", - говорится в сообщении пресс-службы.

Местом проведения матча выбран кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский, встречи намечены на 16-17, 19-20 и 22-23 января. Шахматистки будут играть на сцене "Синего зала", в котором около тысячи зрительских мест. Посетить мероприятие можно бесплатно, на входе в ДВФУ необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, волонтеры помогут жителям и гостям Приморья пройти в нужный зал. Как сообщил ТАСС директор шахматного клуба ДВФУ Вячеслав Цинцадзе, в каждой смене волонтеров есть люди со знанием иностранных языков.

Кроме того, около 500 спортсменов со всех уголков Приморья примут участие в краевых детско-юношеских соревнованиях "Малая белая ладья" 18 и 19 января. Более 150 сильнейших шахматистов Дальнего Востока 21 и 22 января сразятся в этапе всероссийского турнира "Рапид Гран-при России "Владивосток 2020". Еще более 100 дальневосточных шахматистов примут участие в Кубке ректора ДВФУ.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год), в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.