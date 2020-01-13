Впервые за 15 лет трое российских теннисистов вошли в двадцатку лучших в рейтинге ATP

Даниил Медведев и Карен Хачанов, представлявшие сборную России на ATP Cup, где российская команда дошла до финала, улучшили свои позиции на одну строчку. Медведев вернул себе четвертое место в обновленном рейтинге, которое уже занимал с 9 сентября по 18 ноября 2019 года. 23-летний российский теннисист гарантировал себе четвертый номер посева на Открытом чемпионате Австралии и не сможет сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем (1-й номер рейтинга), сербом Новаком Джоковичем (2) и швейцарцем Роджером Федерером (3) раньше полуфинальной стадии турнира.

Хачанов поднялся с 17-го на 16-е место. Победитель турнира ATP в Дохе Даниил Рублев переместился с 23-й на 18-ю строчку.

Рейтинг АТР от 13 января: