Впервые за 15 лет трое российских теннисистов вошли в двадцатку лучших в рейтинге ATP

ТАСС, 13 января. Трое представителей России вошли в список первых 20 игроков рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник.
Даниил Медведев и Карен Хачанов, представлявшие сборную России на ATP Cup, где российская команда дошла до финала, улучшили свои позиции на одну строчку. Медведев вернул себе четвертое место в обновленном рейтинге, которое уже занимал с 9 сентября по 18 ноября 2019 года. 23-летний российский теннисист гарантировал себе четвертый номер посева на Открытом чемпионате Австралии и не сможет сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем (1-й номер рейтинга), сербом Новаком Джоковичем (2) и швейцарцем Роджером Федерером (3) раньше полуфинальной стадии турнира.
Хачанов поднялся с 17-го на 16-е место. Победитель турнира ATP в Дохе Даниил Рублев переместился с 23-й на 18-ю строчку.
Рейтинг АТР от 13 января:
- 1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 10235 очков;
- 2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 9720;
- 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6590;
- 4 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5960;
- 5 (4). Доминик Тим (Австрия) - 5890;
- 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 5375;
- 7 (7). Александр Зверев (Германия) - 3345;
- 8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 2870;
- 9 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2640;
- 10 (9). Гаэль Монфис (Франция) - 2565...
- 16 (17). Карен Хачанов (Россия) - 1995...
- 18 (23). Андрей Рублев (Россия) - 1799...
- 106 (110). Евгений Донской (Россия) - 522.