Продажи билетов на этап Гран-при России "Формулы-1" в 2020 году выросли на 65%

СОЧИ, 13 января. /ТАСС/. Организаторы продали на 65% больше билетов на этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при России в 2020 году, который пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе АНО "Росгонки".
"Компания раскрыла подробности хода продажи билетов на этап Гран-при России "Формулы-1" 2020 года, который пройдет с 24 по 27 сентября на "Сочи Автодроме". Продано на 65 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в пресс-службе.
Согласно данным пресс-службы, таких результатов удалось достигнуть за счет пакетов "Билет + Отель", удобных предложений для визита с детьми и ряда других акций. В лидерах по темпам продаж традиционно стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Сочи. В первой десятке - жители Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Ставрополя, Новороссийска, Нижнего Новгорода и Воронежа. Кроме того, билеты на Гран-при России приобрели финские, немецкие и белорусские болельщики.
Ранее в пресс-службе компании сообщали, что минимальная стоимость билетов на Гран-при России в 2020 году составит 2990 рублей. За указанную сумму зрители смогут купить билет в зону свободного размещения без посадочных мест, билет рассчитан на три дня. Цены билетов на категории ВИП составят от 25990 рублей (места класса комфорт) до 103990 рублей (ложа Gold).
В 2019 году на российском этапе, который прошел с 27 по 29 сентября, в четвертый раз победу одержал британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят финишировал 12-м. Гран-при России в Сочи проводится с 2014 года.