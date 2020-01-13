Продажи билетов на этап Гран-при России "Формулы-1" в 2020 году выросли на 65%

СОЧИ, 13 января. /ТАСС/. Организаторы продали на 65% больше билетов на этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при России в 2020 году, который пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе АНО "Росгонки".

"Компания раскрыла подробности хода продажи билетов на этап Гран-при России "Формулы-1" 2020 года, который пройдет с 24 по 27 сентября на "Сочи Автодроме". Продано на 65 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в пресс-службе.