{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гран-при России "Формулы-1"

Продажи билетов на этап Гран-при России "Формулы-1" в 2020 году выросли на 65%

Таких результатов удалось достигнуть за счет пакетов "Билет + Отель", удобных предложений для визита с детьми и ряда других акций
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

СОЧИ, 13 января. /ТАСС/. Организаторы продали на 65% больше билетов на этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при России в 2020 году, который пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе АНО "Росгонки".

"Компания раскрыла подробности хода продажи билетов на этап Гран-при России "Формулы-1" 2020 года, который пройдет с 24 по 27 сентября на "Сочи Автодроме". Продано на 65 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в пресс-службе.

На эту тему
В "Газпроме" опровергли информацию о возможном спонсорстве одной из команд "Формулы-1"

Согласно данным пресс-службы, таких результатов удалось достигнуть за счет пакетов "Билет + Отель", удобных предложений для визита с детьми и ряда других акций. В лидерах по темпам продаж традиционно стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Сочи. В первой десятке - жители Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Ставрополя, Новороссийска, Нижнего Новгорода и Воронежа. Кроме того, билеты на Гран-при России приобрели финские, немецкие и белорусские болельщики.

Ранее в пресс-службе компании сообщали, что минимальная стоимость билетов на Гран-при России в 2020 году составит 2990 рублей. За указанную сумму зрители смогут купить билет в зону свободного размещения без посадочных мест, билет рассчитан на три дня. Цены билетов на категории ВИП составят от 25990 рублей (места класса комфорт) до 103990 рублей (ложа Gold).

В 2019 году на российском этапе, который прошел с 27 по 29 сентября, в четвертый раз победу одержал британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят финишировал 12-м. Гран-при России в Сочи проводится с 2014 года.

Теги
Гран-при России
Реклама на ТАСС
Олимпиада-2020 в Токио
Российские волейболистки сыграют со сборными США и Китая на Олимпийских играх - 2020
Также соперниками россиянок станут команды Италии, Аргентины и Турции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС