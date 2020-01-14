Россия уведомила World Rugby о желании провести Кубок мира в 2027 году

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Федерация регби России (ФРР) направила уведомление в Международный совет регби (World Rugby) о желании принять у себя Кубок мира в 2027 году. Об этом ТАСС сообщил председатель правления ФРР Станислав Дружинин.
Ранее председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев сообщил, что российская сторона намерена подать заявку на проведение Кубка мира 2027 года, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) от 9 декабря, согласно которому Россия в течение четырех лет не может принимать крупные международные соревнования и претендовать на них. При этом санкции WADA не могут вступить в силу до тех пор, пока не завершатся разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS).
"Мы в прошлом году отправили письмо с просьбой учесть наше желание о том, что мы будем подавать и готовиться к заявочной кампании, - сказал Дружинин. - Как только будет объявлено о ее старте, мы в соответствии с критериями будем готовить заявочную книгу и будем полноценно участвовать в выборах за право проведения в России Кубка мира по регби 2027 года. Мы сто процентов будем на него претендовать".
Кубок мира по регби проходит раз в четыре года, первый розыгрыш состоялся в 1987 году, в 2023 году соревнования пройдут во Франции. На турнире 2019 года, который прошел в Японии, сборная России заняла пятое место в группе А, проиграв все четыре матча.