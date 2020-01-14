Россия уведомила World Rugby о желании провести Кубок мира в 2027 году

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Федерация регби России (ФРР) направила уведомление в Международный совет регби (World Rugby) о желании принять у себя Кубок мира в 2027 году. Об этом ТАСС сообщил председатель правления ФРР Станислав Дружинин.

Ранее председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев сообщил, что российская сторона намерена подать заявку на проведение Кубка мира 2027 года, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) от 9 декабря, согласно которому Россия в течение четырех лет не может принимать крупные международные соревнования и претендовать на них. При этом санкции WADA не могут вступить в силу до тех пор, пока не завершатся разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS).