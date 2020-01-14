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Еврокубки

Ватутин: воля и характер позволили баскетболистам ЦСКА прервать победную серию "Реала"

Армейцы выиграли у мадридского клуба со счетом 60:55 в матче регулярного чемпионата Евролиги
Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин Юрий Машков/ТАСС
Описание
Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин
© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Невероятная воля к победе и характер позволили баскетболистам ЦСКА прервать рекордную победную серию "Реала" в Евролиге, которая длилась 13 матчей. Такое мнение ТАСС высказал президент клуба Андрей Ватутин.

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ЦСКА обыграл дома "Реал" со счетом 60:55 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 8517 зрителей. Самым результативным игроком стал баскетболист ЦСКА Майк Джеймс, набравший 19 очков. У "Реала" больше всех очков набрал Трей Томпкинс (14).

"Отличный матч, волевая победа, для многих они стала неожиданной. Мы испытываем проблемы с травмами, а "Реал" приехал, имея рекордную победную серию из 13 матчей и сыгранный состав. Получил после матча массу поздравлений, все отмечают характер команды, были проблемы в первой половине, но ребята показали невероятную волю к победе. Терпели в защите и боролись за каждый мяч, наш шанс был только в борьбе, мы его использовали", - сказал Ватутин.

Армейцы в третий раз подряд победили дома "Реал" в Евролиге. Последний раз испанский клуб проигрывал 30 октября в гостевом матче против немецкой "Баварии" (86:95). В составе российской команды впервые появился на площадке кубинец Ховард Сент-Рос, который перешел на прошлой неделе из греческого АЕКа. В дебютном матче форвард набрал четыре очка.

"Я очень надеюсь, что сегодня мы стали командой, потому что преодолели планку, о которой даже не мечтали. В следующий раз постараемся сделать это снова. Мне особенно приятно, что сегодня сразу три армейских дня рождения - нашего замечательного клубного врача Юрия Кожокаря, а также двух бывших игроков Валерия Дайнеко и Алексея Зозулина. Думаю, для них и всех болельщиков это был отличный подарок", - добавил Ватутин.

В турнирной таблице ЦСКА идет четвертым с 13 победами в 19 матчах. "Реал" занимает второе место, проиграв три встречи после 19 туров. В следующем матче ЦСКА 17 января примет испанскую "Басконию", "Реал" сыграет в четверг на выезде с подмосковными "Химками".

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