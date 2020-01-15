"Старики" в бой не идут. Сергей Мозякин впервые пропустит Матч звезд КХЛ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин впервые в карьере не сыграет в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Форвард принимал участие во всех 11 предыдущих Матчах звезд КХЛ и является рекордсменом по этому показателю. Как сообщил ТАСС первый вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков, 38-летний хоккеист почувствовал недомогание еще до выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ против челябинского "Трактора" (1:2), которая прошла во вторник. "Но вчера было принципиальное дерби, Сергей решил выйти и, наверное, обострил ситуацию", - прокомментировал Ласьков. В итоге хоккеисту диагностировали гайморит, по предварительным прогнозам врача магнитогорского клуба Михаила Новикова, спортсмену понадобится неделя на восстановление.

Место Мозякина в составе команды дивизиона Харламова займет его одноклубник шведский нападающий Деннис Расмуссен. "У Сергея было желание, он настраивался, был готов ехать. Но приехать и развозить сопли перед болельщиками, наверное, было бы неправильно", - отметил Ласьков.

На эту тему Форвард "Металлурга" Мозякин впервые пропустит Матч звезд КХЛ

18 января в Москве на "ВТБ-Арене" пройдет мастер-шоу звезд КХЛ, ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ состоится 19 января. В текущем сезоне КХЛ Мозякин провел 46 матчей, в которых набрал 32 очка (11 шайб + 21 результативная передача). Список заслуг и рекордов форварда впечатляет, нападающий является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина, также в его активе две серебряные и две бронзовые медали мировых первенств. Мозякин владеет рекордами национального первенства по набранным очкам (1143), заброшенным шайбам (527) и результативным передачам (616). Рекорды результативности матчей звезд также принадлежат ему - 39 очков, 29 голов. Мозякин является лучшим в истории КХЛ по показателю полезности (+172). Вслед за Дацюком и Овечкиным Если Мозякин не сыграет в Матче звезд КХЛ не по своей воле, то капитан екатеринбургского "Автомобилиста" Павел Дацюк сам отказался от участия, 41-летний хоккеист должен был также выступать в команде дивизиона Харламова. Генеральный директор клуба из Екатеринбурга Максим Рябков рассказывал ТАСС, что Дацюк решил вместо этого пройти медицинские процедуры, его место занял нападающий челябинского "Трактора" Лукаш Седлак.