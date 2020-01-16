Даниил Медведев сыграет с американцем Тиафо в первом круге Australian Open

ТАСС, 16 января. Россиянин Даниил Медведев встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо в первом круге Australian Open (Открытого чемпионата Австралии по теннису), первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Об этом стало известно в ходе жеребьевки основной сетки турнира.

Медведев посеян на турнире под четвертым номером, Тиафо занимает 49-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин Карен Хачанов (16-й номер посева) в первом раунде сыграет с одним из победителей квалификации, Андрей Рублев (17) встретится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом, который занимает в рейтинге ATP 116-е место.

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в первом круге сыграет с Уго Дельеном из Боливии (72-е место в рейтинге ATP), действующий победитель турнира и вторая ракетка мира серб Новак Джокович встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом (37), третий номер рейтинга швейцарец Роджер Федерер - с американцем Стивом Джонсоном (81).

Australian Open пройдет с 20 января по 2 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $49,1 млн.