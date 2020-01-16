Шарапова сыграет с хорваткой Векич в первом круге Australian Open

ТАСС, 16 января. Россиянка Мария Шарапова встретится с хорваткой Донной Векич в первом круге Australian Open (Открытого чемпионата Австралии по теннису), первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Об этом стало известно в ходе жеребьевки основной сетки турнира.
Шарапова, занимающая 145-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), получила специальное приглашение (wild card) на турнир. Векич посеяна на турнире под 19-м номером.
Первая ракетка России Екатерина Александрова, имеющая 25-й номер посева, в первом раунде сыграет со швейцаркой Джил Тайхман (67-е место рейтинга WTA), Дарья Касаткина (68-е место рейтинга) встретится с американкой Мэдисон Киз (10-й номер посева), Маргарита Гаспарян (98-е место рейтинга) - с Марией Саккари из Греции (22-й номер посева), Анастасия Потапова (90-е место рейтинга) - с 23-кратной чемпионкой турниров серии Большого шлема американкой Сереной Уильямс (8-й номер посева), Вероника Кудерметова (42-е место рейтинга) - с испанкой Сарой Соррибес Тормо (88-е место рейтинга), Виталия Дьяченко (87-е место рейтинга) - с американкой Даниелле Коллинс (26-й номер посева), Анна Блинкова (58-е место рейтинга) - с итальянкой Жасмин Паолини (94-е место рейтинга), Светлана Кузнецова (53-е место рейтинга) - с чешкой Маркетой Вондроушовой (15-й номер посева), Анастасия Павлюченкова (30-й номер посева) - с сербкой Ниной Стоянович (84-е место рейтинга).
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в первом раунде сыграет с украинкой Лесей Цуренко (120-е место рейтинга), вторая ракетка мира чешка Каролина Плишкова - с француженкой Кристиной Младенович (39-е место рейтинга), третья ракетка мира и прошлогодняя победительница турнира японка Наоми Осака - с представительницей Чехии Марией Боузковой (59-е место рейтинга).
Australian Open пройдет с 20 января по 2 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $49 млн.