Шарапова сыграет с хорваткой Векич в первом круге Australian Open

ТАСС, 16 января. Россиянка Мария Шарапова встретится с хорваткой Донной Векич в первом круге Australian Open (Открытого чемпионата Австралии по теннису), первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Об этом стало известно в ходе жеребьевки основной сетки турнира.

Шарапова, занимающая 145-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), получила специальное приглашение (wild card) на турнир. Векич посеяна на турнире под 19-м номером.