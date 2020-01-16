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Зимние олимпийские виды спорта

СБР опроверг информацию о конфликте между президентом и исполнительным директором

Сергей Голиков сообщил ТАСС, что будет продолжать занимать должность исполнительного директора Союза биатлонистов России
Глава СБР Владимир Драчев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Глава СБР Владимир Драчев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) опроверг информацию о конфликте между президентом организации Владимиром Драчевым и исполнительным директором Сергеем Голиковым. Как сообщил ТАСС Голиков, он продолжит занимать свой пост.

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В среду портал News.ru сообщил, что Драчев на заседании правления СБР поднимет вопрос об отстранении Голикова от должностей исполнительного директора и его заместителя за попытку внести раскол в организацию.

"Если честно, я не знаю, откуда появилась эта информация. Вчера состоялось заседание правления СБР, но на нем обсуждались рабочие вопросы, которые преимущественно касались обеспечения команды. По поводу этой информации мне ничего не известно, видимо, по этому вопросу надо обратиться к первоисточнику", - сказал Голиков.

"Я продолжаю работу на посту исполнительного директора", - подчеркнул он.

Голиков занимает пост исполнительного директора с июля 2018 года, в СБР он пришел по приглашению Драчева, который был избран главой организации двумя месяцами ранее. Голиков более 12 лет возглавлял сеть товаров для дома "Максидом", пост генерального директора компании он покинул в 2010 году, оставшись ее совладельцем.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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