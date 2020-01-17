Черчесов назвал невозможным проведение пятого товарищеского матча перед Евро-2020

Перед Евро-2020 сборная России проведет четыре товарищеских матча. Соперниками команды Черчесова станут сборные Швеции, Молдавии, Польши и Сербии. Три первые игры россияне проведут на полях соперников, они пройдут в Стокгольме на "Френдс-Арене" 28 марта, в Кишиневе на стадионе "Зимбру" 31 марта и в Варшаве на Национальном стадионе 2 июня. Встреча с сербами состоится 6 июня в Москве, место проведения игры пока не определено.

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная России по футболу в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года не сможет провести более четырех товарищеских матчей. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

В 2019 году сборная России в преддверии игр отборочного турнира чемпионата Европы против команд Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0) провела неофициальный товарищеский матч. Игра на базе в Новогорске против выступающего в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) клуба "Чертаново" завершилась со счетом 6:0.

"В этом году такое невозможно, - сказал Черчесов. - График подготовки к чемпионату Европы уже спланирован, процесс выверен до дня, поэтому никаких неофициальных матчей не будет. Что касается июньской игры с "Чертаново", то в прошлом году у сборной было большое календарное окно, и до матчей с Сан-Марино и Кипром с момента начала сбора мы имели достаточно много времени. Спарринг напрашивался, и такой матч состоялся".

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии и Финляндии в Санкт-Петербурге, а с датчанами - в Копенгагене.