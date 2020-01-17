{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Матч за мировую шахматную корону

Горячкина обыграла Цзюй Вэньцзюнь в восьмой партии матча за шахматную корону

Следующая партия пройдет 19 января
Цзюй Вэньцзюнь и Александра Горячкина Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Цзюй Вэньцзюнь и Александра Горячкина
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами одержала победу над обладательницей мировой шахматной короны китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в восьмой партии матча за звание чемпионки мира. Партия прошла во Владивостоке.

Счет в матче стал 4,5:3,5 в пользу российской спортсменки. Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китайской шахматистке, в пятой сильнее оказалась россиянка, в шестой и седьмой спортсменки снова не смогли выявить победителя. Следующая партия пройдет 19 января.

На эту тему
Вторая часть матча за звание чемпионки мира по шахматам стартует во Владивостоке

Первая часть матча за шахматную корону проходила в Шанхае, вторая часть проходит во Владивостоке и завершится 24 января. Спортсменки в общей сложности проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год), в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.

Теги
Матч за мировую шахматную корону
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
ПКР уведомил CAS о намерении вступить в судебный спор WADA и РУСАДА
Ранее в Паралимпийском комитете России заявляли, что организация выступит третьим лицом в процессе CAS по делу о санкциях Всемирного антидопингового агентства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС