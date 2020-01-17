Горячкина обыграла Цзюй Вэньцзюнь в восьмой партии матча за шахматную корону

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами одержала победу над обладательницей мировой шахматной короны китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в восьмой партии матча за звание чемпионки мира. Партия прошла во Владивостоке.

Счет в матче стал 4,5:3,5 в пользу российской спортсменки. Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китайской шахматистке, в пятой сильнее оказалась россиянка, в шестой и седьмой спортсменки снова не смогли выявить победителя. Следующая партия пройдет 19 января.