Карнаухов и Чирва завоевали бронзовые медали юношеской Олимпиады в санном спорте

ЛОЗАННА /Швейцария/, 17 января. /ТАСС/. Российский экипаж Михаила Карнаухова и Юрия Чирвы занял третье место в соревновании саней-двоек на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Россияне уступили победителям, немцам Морицу Егерю и Валентину Штойдте 0,676 секунды. Немецкий экипаж показал результат 1.49,649, серебряную медаль завоевали латвийцы Каспарс Ринкс и Ардис Лиепинс (+0,302).

На данный момент российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете юношеских Игр, завоевав 19 наград - пять золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых. Второе место занимают швейцарцы (5-5-3), на третьем месте идут японцы (4-2-1).

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.