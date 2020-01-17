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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Карнаухов и Чирва завоевали бронзовые медали юношеской Олимпиады в санном спорте

Россияне уступили победителям, немцам Морицу Егерю и Валентину Штойдте 0,676 секунды

ЛОЗАННА /Швейцария/, 17 января. /ТАСС/. Российский экипаж Михаила Карнаухова и Юрия Чирвы занял третье место в соревновании саней-двоек на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Россияне уступили победителям, немцам Морицу Егерю и Валентину Штойдте 0,676 секунды. Немецкий экипаж показал результат 1.49,649, серебряную медаль завоевали латвийцы Каспарс Ринкс и Ардис Лиепинс (+0,302).

На данный момент российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете юношеских Игр, завоевав 19 наград - пять золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых. Второе место занимают швейцарцы (5-5-3), на третьем месте идут японцы (4-2-1).

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.

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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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