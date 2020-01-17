Гендиректор оргкомитета ЧЕ-2020 в РФ не получал предложений занять пост министра спорта

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года Алексей Сорокин не получал предложений занять пост министра спорта в новом составе правительства РФ. Об этом он сообщил ТАСС.

15 января занимавший пост премьер-министра Дмитрий Медведев заявил о том, что действующий состав правительства в полном составе уходит в отставку. В настоящее время кабинет министров находится в отставке, но продолжает исполнять свои обязанности.

"Я могу рассматривать только те предложения, которые имею. Такого предложения не поступало, поэтому рассматривать нечего", - сказал Сорокин, отвечая на вопрос о том, рассматривал ли он возможность занять пост министра спорта РФ.

Исполняющим обязанности министра спорта РФ является 50-летний Павел Колобков. Он занимал пост главы Минспорта России с 19 октября 2016 года по 15 января 2020 года.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Финляндии (оба матча пройдут в Санкт-Петербурге) и Дании (встреча пройдет в Копенгагене).