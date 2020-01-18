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Зимние олимпийские виды спорта

Гарт: российские саночницы являются лучшими в мире, ими по праву можно гордиться

В субботу Татьяна Иванова завоевала золото чемпионата Европы, Виктория Демченко стала третьей
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт очень рада золотой медали Татьяны Ивановой и бронзовой награде Виктории Демченко на стартовавшем в субботу в норвежском Лиллехаммере чемпионате Европы. Об этом Гарт сообщила ТАСС.

Второй стала немка Юлия Таубиц. Европейское первенство проходит в рамках этапа Кубка мира.

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"Я очень счастлива, что наша женская команда показала на чемпионате Европы такие результаты, - призналась Гарт. - Наши девушки лучшие, мы с полным правом можем ими гордиться".

"Мы в очередной раз подтвердили, что по праву имеем большой авторитет на международном уровне. Все иностранные специалисты в один голос отмечают, что российская сборная очень и очень прибавила, и это не может не радовать. Татьяна положила победное начало на этом турнире, и теперь я надеюсь, что и на других стартах в Лиллехаммере российским спортсменам будет сопутствовать успех", - считает собеседница ТАСС.

Позднее в Лиллехаммере будут разыграны медали в мужских санях-двойках. В воскресенье определятся победители европейского первенства в мужской личной гонке и эстафете.

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Зимние олимпийские виды спорта
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