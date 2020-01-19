Глава UFC: реванш Нурмагомедова и Макгрегора, если он состоится, пройдет не в Москве

ТАСС, 19 января. Возможный реванш поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором пройдет не в Москве. Об этом заявил глава UFC Дэйна Уайт, чей комментарий приводит издание Express .

Макгрегор победил Серроне в первом поединке после поражения от Нурмагомедова

В воскресенье Макгрегор в первом бою после поражения от Нурмагомедова в 2018 году в первом раунде нокаутировал американца Дональда Серроне. Бой стал главным событием турнира UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

"Нет, бой пройдет не в Москве, - сказал Уайт. - Есть очень много причин, по которым боя в Москве не будет".

"Я говорю вам прямо сейчас: Хабиб против Конора - самое большое противостояние в истории спорта. Конор хочет вернуть [чемпионский] пояс, с кем бы ему ни пришлось драться", - добавил глава UFC.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоялся осенью 2018 года в США и завершился победой россиянина болевым приемом. В ночь на 19 апреля у Нурмагомедова запланирован титульный бой против американца Тони Фергюсона.