Союз биатлонистов России намерен присоединиться к спору РУСАДА и WADA

"Постараемся успеть присоединиться к этому процессу в качестве третьей стороны", - сказал Драчев.

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) планирует присоединиться к судебному спору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС сообщил президент организации Владимир Драчев.

Великая, Егорян и Дериглазова выступят третьими лицами в споре между РУСАДА и WADA

РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA лишить организацию соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки на допинг российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

9 января WADA передало дело в Спортивный арбитражный суд (CAS), который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. На прошлой неделе в качестве третьих сторон к процессу подключились Олимпийский комитет России (ОКР) и Паралимпийский комитет России (ПКР), поскольку решение WADA затрагивает их интересы.

Лишение РУСАДА соответствия подразумевает, что российские спортсмены на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира будут выступить без флага, Россия лишится права принимать крупные международные старты. Также руководство ОКР и ПКР будут лишено права присутствовать на Играх в качестве официальных лиц.

На прошлой неделе руководитель правового управления ОКР) Александра Бриллиантова сообщила, что спортсмены также могут принять участие в деле в качестве третьих лиц.