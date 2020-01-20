Ассоциация лыжных видов спорта России присоединится к спору между РУСАДА и WADA

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Ассоциация лыжных видов спорта России выступит в качестве третьей стороны в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Великая, Егорян и Дериглазова выступят третьими лицами в споре между РУСАДА и WADA

В ассоциацию входят ФЛГР, Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

"В CAS мы идем ассоциацией лыжных видов спорта, не видим смысла идти каждому отдельно. Ассоциация признана на международном уровне FIS [Международной федерацией лыжного спорта]", - сообщила Вяльбе.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. РУСАДА не согласилось с санкциями, согласно которым Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS. Ранее об участии в процессе в качестве третьей стороны объявили Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, а также Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет (МПК). Они присоединились к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA. Отдельные спортсмены также могут принять участие в деле в качестве третьих лиц.