{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Федерация тенниса России не станет участвовать в судебном споре между WADA и РУСАДА

По словам главы ФТР Шамиля Тарпищева, никто из российских теннисистов не запятнал себя
Глава ФТР Шамиль Тарпищев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава ФТР Шамиль Тарпищев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация тенниса России (ФТР) не видит смысла участвовать в судебном споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны. Об этом ТАСС сообщил президент ФТР Шамиль Тарпищев.

На эту тему
Великая, Егорян и Дериглазова выступят третьими лицами в споре между РУСАДА и WADA

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу организации и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

"Никто из российских теннисистов не запятнал себя, поэтому нет смысла, - сказал Тарпищев. - ITF (Международная федерация тенниса - прим. ТАСС) одной из первых после заявления WADA объявила, что российские теннисисты вне подозрений. Ни в докладе Макларена никого не было, ни со стороны WADA, ни со стороны ITF претензий к России нет", - сказал Тарпищев.

РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS. Ранее об участии в процессе в качестве третьей стороны объявили Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России, а также Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет (МПК), которые отправили соответствующие уведомления. Они присоединились к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
КХЛ
Хелльберг, Войнов и Ткачев признаны лучшими игроками недели в КХЛ
Голкипер Дмитрий Шугаев из череповецкой "Северстали" стал лучшим новичком
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС