Федерация тенниса России не станет участвовать в судебном споре между WADA и РУСАДА

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация тенниса России (ФТР) не видит смысла участвовать в судебном споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны. Об этом ТАСС сообщил президент ФТР Шамиль Тарпищев.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу организации и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

"Никто из российских теннисистов не запятнал себя, поэтому нет смысла, - сказал Тарпищев. - ITF (Международная федерация тенниса - прим. ТАСС) одной из первых после заявления WADA объявила, что российские теннисисты вне подозрений. Ни в докладе Макларена никого не было, ни со стороны WADA, ни со стороны ITF претензий к России нет", - сказал Тарпищев.

РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS. Ранее об участии в процессе в качестве третьей стороны объявили Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России, а также Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет (МПК), которые отправили соответствующие уведомления. Они присоединились к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.