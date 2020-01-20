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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Российские дзюдоисты выступят в качестве третьей стороны в споре между РУСАДА и WADA

Об этом ТАСС сообщили в Федерации дзюдо России

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Несколько представителей сборной России по дзюдо выступят в качестве третьей стороны в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщили в Федерации дзюдо России (ФДР).

"Несколько наших спортсменов выступят в CAS в качестве третьих лиц", - сообщили в ФДР.

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Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. РУСАДА не согласилось с санкциями, согласно которым Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS. В качестве третьей стороны в CAS выступят Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, национальные федерации по видам спорта, присоединившиеся к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA. Также принять участие в качестве третьих лиц имеют право спортсмены.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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