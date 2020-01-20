Российские дзюдоисты выступят в качестве третьей стороны в споре между РУСАДА и WADA

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Несколько представителей сборной России по дзюдо выступят в качестве третьей стороны в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщили в Федерации дзюдо России (ФДР).

"Несколько наших спортсменов выступят в CAS в качестве третьих лиц", - сообщили в ФДР.