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Australian Open

Светлана Кузнецова обыграла чешку Вондроушову в первом круге Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу 34-летней россиянки
Светлана Кузнецова AP Photo/John Minchillo
Описание
Светлана Кузнецова
© AP Photo/John Minchillo

ТАСС, 21 января. Россиянка Светлана Кузнецова обыграла чешку Маркету Вондроушову в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Общий призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу 34-летней россиянки. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты, Вондроушова была посеяна на турнире под 15-м номером, Кузнецова не имеет номера посева. Во втором круге Кузнецова встретится с итальянкой Камилой Джорджи.

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Кузнецова занимает 53-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), спортсменка 18 раз выигрывала турниры под эгидой WTA. Кузнецова является чемпионкой двух турниров серии Большого шлема - Открытого чемпионата Франции (2009) и Открытого чемпионата США (2004). Лучшим результатом россиянки на Открытом чемпионата Австралии является выход в 1/4 финала (2005, 2009, 2013). 

Вондроушова занимает 16-е место в рейтинге WTA, она является финалисткой Открытого чемпионата Франции - 2019, лучшим ее результатом на Открытом чемпионате Австралии является выход во второй круг (2018, 2019). На счету чешки один титул WTA.

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.

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