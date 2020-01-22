Аминов считает, что российскому спорту повезло с Матыциным

Матыцин был назначен на должность министра спорта 21 января. На этом посту он сменил Павла Колобкова, возглавлявшего Министерство спорта с 2016 года.

"Я знаю Олега Васильевича достаточно давно и считаю, что российскому спорту очень повезло. Пришел очень компетентный человек с хорошим международным бэкграундом, что для сегодняшней непростой ситуации в российском спорте очень важно, - сказал Аминов. - Мы работаем вместе в исполкоме Олимпийского комитета России, и на заседаниях в ОКР он выступает всегда с компетентными и продуманными предложениями. Я считаю, что он привнесет в наш спорт новый импульс развития, Олег Матыцин - это идеальная кандидатура, на мой взгляд".

Матыцин сообщил ранее ТАСС, что намерен продолжить возглавлять Международную федерацию университетского спорта (FISU). "Я буду рад, если Матыцин продолжит и дальше возглавлять FISU. Это будет идеальное совмещение, оно только усилит позицию министра спорта России в этих непростых условиях", - отметил Аминов.

"Я не думаю, что изменения на посту руководителя министерства спорта за полгода до Олимпиады в Токио могут негативно отразиться на подготовке и выступлении в Японии, хотя я в курсе, что в некоторых федерациях такие опасения звучат. Но мне кажется, под этим нет никаких оснований, потому что Матыцин - очень компетентный человек, который отлично знает нашу систему. Он сохранит все лучшее, что было при прежнем министре спорта, я в этом глубоко убежден", - добавил он.