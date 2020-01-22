Аминов считает, что российскому спорту повезло с Матыциным

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Новый министр спорта РФ Олег Матыцин даст российскому спорту новый импульс, считает президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов. Об этом он рассказал ТАСС.
Матыцин был назначен на должность министра спорта 21 января. На этом посту он сменил Павла Колобкова, возглавлявшего Министерство спорта с 2016 года.
"Я знаю Олега Васильевича достаточно давно и считаю, что российскому спорту очень повезло. Пришел очень компетентный человек с хорошим международным бэкграундом, что для сегодняшней непростой ситуации в российском спорте очень важно, - сказал Аминов. - Мы работаем вместе в исполкоме Олимпийского комитета России, и на заседаниях в ОКР он выступает всегда с компетентными и продуманными предложениями. Я считаю, что он привнесет в наш спорт новый импульс развития, Олег Матыцин - это идеальная кандидатура, на мой взгляд".
Матыцин сообщил ранее ТАСС, что намерен продолжить возглавлять Международную федерацию университетского спорта (FISU). "Я буду рад, если Матыцин продолжит и дальше возглавлять FISU. Это будет идеальное совмещение, оно только усилит позицию министра спорта России в этих непростых условиях", - отметил Аминов.
"Я не думаю, что изменения на посту руководителя министерства спорта за полгода до Олимпиады в Токио могут негативно отразиться на подготовке и выступлении в Японии, хотя я в курсе, что в некоторых федерациях такие опасения звучат. Но мне кажется, под этим нет никаких оснований, потому что Матыцин - очень компетентный человек, который отлично знает нашу систему. Он сохранит все лучшее, что было при прежнем министре спорта, я в этом глубоко убежден", - добавил он.