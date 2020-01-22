Тренер "Рейнджерс" рассказал о степени серьезности травмы Панарина

ТАСС, 22 января. Травма российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина оказалась несерьезной. Об этом рассказал главный тренер команды Дэвид Куинн, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

В ночь на среду Панарин не вышел на лед во встрече против "Нью-Йорк Айлендерс" (2:4). Россиянин 18 января покинул тренировку команды из-за повреждения, однако в понедельник сыграл против "Коламбуса" (1:2). После этого он вновь пропустил тренировку. У нападающего травма верхней части тела, из-за которой он пропустит Матч звезд НХЛ.

"Мы оценивали его шансы сыграть с "Айлендерс" как 50 на 50, но в итоге решили, что будет неправильным выпускать его на лед. Но мы думаем, что он выбыл ненадолго, вскоре он вернется в строй", - сказал Куинн.

Панарин 1 июля 2019 года подписал контракт с "Рейнджерс" сроком на семь лет, став самым высокооплачиваемым игроком команды. Ранее в НХЛ он выступал за "Чикаго" и "Коламбус". В текущем сезоне Панарин провел 47 матчей и набрал 68 (26 голов + 42 передачи) очков, он занимает пятое место в списке бомбардиров регулярного чемпионата.

"Рейнджерс" занимают предпоследнее место в таблице Столичного дивизиона, отставая от зоны плей-офф на 10 очков.