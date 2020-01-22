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Матч за женскую шахматную корону

Горячкина считает, что у нее есть шанс выиграть 12-ю партию матча за шахматную корону

Россиянке для сохранения шансов на победу нужно выигрывать в решающей партии
Александра Горячкина Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Александра Горячкина
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина сделает все, что в ее силах, в 12-й партии матча за звание чемпионки мира против обладательницы мировой шахматной короны китаянки Цзюй Вэньцзюнь. Спортсменка заявила журналистам, что шанс победить у нее еще есть.

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В среду спортсменки сыграли вничью в 11-й партии матча. Счет - 6:5 в пользу китаянки. Россиянке необходимо побеждать в заключительной партии, чтобы перевести противостояние на тай-брейк.

"Я буду выходить и делать максимум того, на что я способна на данный момент. У меня будет шанс завтра. Все продолжается", - сказала Горячкина.

Заключительная партия пройдет в четверг, россиянка будет играть белыми.

Первая часть матча за шахматную корону состоялась в Шанхае, вторая проходит во Владивостоке. Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс.

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Матч за женскую шахматную корону
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