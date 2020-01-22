Поздняков: Матыцин способен решать задачи любой сложности

ТАСС, 22 января. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал нового министра спорта РФ Олега Матыцина руководителем, способным решать задачи любой сложности. Комментарий Позднякова приводит служба информации ОКР.
Матыцин занял должность министра спорта в новом правительстве во вторник. До этого ведомство возглавлял Павел Колобков.
"Олегу Матыцину хочу пожелать плодотворной работы в новой должности и успеха в решении большого комплекса задач, стоящих перед министерством. Мы давно знакомы, он обладает всеми необходимыми качествами руководителя, способного эффективно решать задачи любой сложности. Его прекрасно знают и с уважением относятся к его деятельности на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU) в большой олимпийской семье. Это большой плюс, в том числе для дальнейшего развития и укрепления наших международных спортивных отношений по линии министерства", - заявил Поздняков.
Должность вице-премьера занял президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко. Ранее вопросы культуры и спорта на этом посту в правительстве курировала Ольга Голодец. Поздняков назвал позитивным фактором назначение Чернышенко, а также поблагодарил за совместную работу Голодец и Колобкова, находящихся у руля российского спорта "в очень непростой период времени".
"К примеру, поддержка массового спорта не так заметна широкой аудитории, но является одним из ключевых факторов здоровья нации, в этом направлении было сделано очень многое. В высоких результатах выступлений наших спортсменов на крупных соревнованиях также есть их заслуга. Можно вспомнить и успешный со всех точек зрения домашний футбольный чемпионат мира. Уверен, Павел Анатольевич будет и дальше работать на благо российского спорта", - заключил Поздняков.