Поздняков: Матыцин способен решать задачи любой сложности

"Олегу Матыцину хочу пожелать плодотворной работы в новой должности и успеха в решении большого комплекса задач, стоящих перед министерством. Мы давно знакомы, он обладает всеми необходимыми качествами руководителя, способного эффективно решать задачи любой сложности. Его прекрасно знают и с уважением относятся к его деятельности на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU) в большой олимпийской семье. Это большой плюс, в том числе для дальнейшего развития и укрепления наших международных спортивных отношений по линии министерства", - заявил Поздняков.

Должность вице-премьера занял президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко. Ранее вопросы культуры и спорта на этом посту в правительстве курировала Ольга Голодец. Поздняков назвал позитивным фактором назначение Чернышенко, а также поблагодарил за совместную работу Голодец и Колобкова, находящихся у руля российского спорта "в очень непростой период времени".

"К примеру, поддержка массового спорта не так заметна широкой аудитории, но является одним из ключевых факторов здоровья нации, в этом направлении было сделано очень многое. В высоких результатах выступлений наших спортсменов на крупных соревнованиях также есть их заслуга. Можно вспомнить и успешный со всех точек зрения домашний футбольный чемпионат мира. Уверен, Павел Анатольевич будет и дальше работать на благо российского спорта", - заключил Поздняков.